"Unglaublich und emotional": Newcastle-Trainer Eddie Howe schickte Sandro Tonali vor die Fans - Mittelfeld-Star droht Sperre nach illegalen Wetten

Sandro Tonali könnte sehr lange gesperrt werden und vor einer harten Zeit stehen. Die Liebe der Newcastle-Fans ist ihm dabei sicher.

WAS IST PASSIERT? Newcastle Uniteds Trainer Eddie Howe hat verraten, dass es seine Idee war, Mittelfeldspieler Sandro Tonali bei der Stadionrunde nach dem 4:0-Sieg gegen Crystal Palace am Samstag in den Mittelpunkt zu stellen.

WAS WURDE GESAGT? "Als wir unsere Runde drehten kam mir der Gedanke, dass ich ihn ganz vorne haben wollte, damit die Liebe unmittelbarer rüberkommt", sagte Howe nach dem Spiel.

WAS IST DER HINTERGRUND? Tonali droht wegen eines Wettskandals, in den er gemeinsam mit Nicolò Zaniolo (Aston Villa) und Nicolò Fagioli (Juventus Turin) verstrickt ist, eine Sperre von bis zu drei Jahren. Tonali soll zugegeben haben, während seiner Zeit bei der AC Milan auf Spiele seiner Mannschaft gewettet zu haben. Allerdings kam er bei den betreffenden Partien nicht selbst zum Einsatz.

Howe lobte indes die Reaktion von Newcastles Anhängern in Bezug auf Tonali: "Ein großes Dankeschön an unsere Fans. Diese Reaktion am Ende war unglaublich und emotional."

Tonali gehe "durch eine unglaublich emotionale Zeit und die Fans haben genau so reagiert, wie ich es mir erhofft hatte", führte Howe aus. "Ich konnte die Liebe zwischen ihm und ihnen spüren und das wird ihm sehr helfen, er wird sich viel besser fühlen. Der härteste Teil liegt vor ihm, aber es ist gut für ihn, dass er weiß, dass er die Unterstützung des Managements und der Fans hat. Das ist das Allerwichtigste."

Im Spiel gegen Palace war Tonali in der 69. Minute für Bruno Guimarães eingewechselt worden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Tonali war vergangenen Sommer für 64 Millionen Euro von Milan nach England gewechselt. Für Newcastle hat der 23-jährige italienische Nationalspieler bislang elf Pflichtspiele absolviert (ein Tor).