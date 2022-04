SV Sandhausen vs. FC Schalke 04 heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die 2. Liga in der Übertragung

Heute Abend (29. April 2022) empfängt der SV Sandhausen zuhause den FC Schalke 04. Die Partie der 2. Liga wird um 18:30 Uhr im BWT-Stadion am Hardtwald in Sandhausen angepfiffen.

Nach der 1:4-Niederlage gegen Bremen steht Schalke aktuell wieder auf Platz zwei der Tabelle. Sandhausen hingegen rangiert auf dem 14. Platz. Schalke 04 muss heute also punkten, um weiterhin den Druck gegenüber Werder Bremen an der Tabellenspitze aufrecht zu erhalten. Ob den Königsblauen das gelingt, erfahren wir dann heute Abend ab 18:30 Uhr.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM liefert Euch GOAL.

SV Sandhausen vs. FC Schalke 04 heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung SV Sandhausen vs. FC Schalke 04 Wettbewerb 2. Bundesliga Anpfiff 29. April - 18:30 Uhr Spielort BWT-Stadion am Hardtwald (Sandhausen)

SV Sandhausen vs. FC Schalke 04 heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Verantwortlich für die Übertragung der 2. Liga ist überwiegend der Pay-TV-Sender Sky. Dort werden alle Spiele live und in voller Länge gezeigt. Wie Ihr jetzt aber schon vermutet, ist das Zusehen bei Sky nicht umsonst. Um Zugriff auf die Übertragung der 2. Liga zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Dabei könnt Ihr aus unterschiedlichen Paketen auswählen. Welches Paket Ihr für die 2. Liga buchen müsst und was das kostet, das könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr dann ein gültiges Abonnement abgeschlossen habt, könnt Ihr bei Sky Sport 3 das Einzelspiel zwischen Sandhausen und Schalke verfolgen oder bei Sky Sport 1 die Konferenz mit allen anderen zeitgleich stattfindenden Spielen sehen.

SV Sandhausen vs. FC Schalke 04 heute live: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Natürlich gibt es auch die Option, die Begegnung per LIVE-STREAM zu verfolgen. Dabei stehen Euch sogar drei unterschiedliche Möglichkeiten offen.

SV Sandhausen vs. FC Schalke 04 heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky Go nennt sich der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky. Jeder, der über ein gültiges Sky-Abo verfügt, kann sich dort mit seinen Zugangsdaten anmelden. Alles, was Ihr dann noch braucht, ist ein internetfähiges Gerät, und schon könnt Ihr euer abonniertes Sky-Paket auch per STREAM erleben.

SV Sandhausen vs. FC Schalke 04 heute live: Mit dem Sky Ticket zum LIVE-STREAM

Das Sky Supersport-Ticket ermöglicht es Euch, die 1. und 2. Liga sowie die Premier League und den DFB-Pokal live zu sehen. Dafür zahlt Ihr dann für 30 Tage 29,99 Euro. Nach dem Monat verfällt euer Zugriffsrecht allerdings auch wieder und Ihr müsstet Euch ein neues Ticket für 29,99 Euro kaufen.

Es sei denn, Ihr entscheidet Euch direkt für das Jahresabo und zahlt monatlich 19,99 Euro. Noch mehr Infos und den Link zum Supersport-Ticket findet Ihr hier.

SV Sandhausen vs. FC Schalke 04 heute live: Die Kooperation von Sky und OneFootball

Die letzte Möglichkeit, wie Ihr zum LIVE-STREAM kommen könnt, stellt die Zusammenarbeit von Sky und der Fußball-Plattform OneFootball dar. Hier könnt Ihr jetzt Spiele der 2. Liga im sog. pay-per-view-Verfahren sehen. Das bedeutet, Ihr könnt Euch bei OneFootball ein Spiel aussuchen, bezahlt dann 3,99 Euro und könnt schon die kompletten 90 Minuten live im STREAM bei Sky sehen.

Für das nächste Spiel müsstet Ihr dann allerdings wieder 3,99 Euro bezahlen. Dieses System eignet sich also besonders für alle, die nur ausgewählte Spiele sehen möchten, und kein langfristiges Abo bei Sky abschließen wollen. Genauere Infos zu diesem System könnt Ihr hier nachlesen.

SV Sandhausen vs. FC Schalke 04 heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Natürlich haben wir bei GOAL auch wieder einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

SV Sandhausen vs. FC Schalke 04 heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.