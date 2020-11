San Marinos Dante Rossi nach Remis in Freudentränen: "Widme es dem ganzen Land"

Mit San Marino holte Dante Rossi gegen Gibraltar trotz Unterzahl das zweite Remis infolge. Anschließend zeigt sich der 33-Jährige sichtlich bewegt.

Der san-marinesische Nationalspieler Dante Rossi ist während eines Interviews nach dem 0:0 seines Teams gegen Gibraltar in Freudentränen ausgebrochen. Das Remis in der war bereits der zweite Punktgewinn für San Marino in Folge, nachdem man sich im Oktober gegen ein 1:1 erkämpft hatte.

Bei der Partie im südeuropäischen Stadtstaat musste der Fußballzwerg, der lange Zeit als Schießbude Europas galt, nach einer Roten Karte seines Verteidigers Daniele Simoncini fast eine komplette Halbzeit in Unterzahl überstehen. Rossi zeigt sich anschließend entsprechend gelöst: "Für mich ist es wirklich ein Traum. Ich kann nicht viel reden."

San Marino erkämpft sich zweites Remis: "Haben ein großes Herz"

"Meine Familie ist glücklich, meine Frau auch. Ich möchte mich bei meinen Mannschaftskameraden und allen Mitarbeitern bedanken. Wir hoffen, noch lange hier zu bleiben", führte der gerührte Innenverteidiger aus: "Ich widme dieses Remis dem ganzen Land. Wir sind ein kleines Land, aber wir haben ein großes Herz."

Trotz der Punktgewinne steht San Marino in seiner Nations-League-Gruppen nach vier Spielen als Tabellenletzter fest. Die Mannschaft, die zum Großteil mit Amateurspielern gespickt ist, kann die zwei Punkte dennoch als großen Erfolg verbuchen.