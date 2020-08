Samuel Eto’o: "Wenn Lionel Messi Barcelona verlässt, müssen wir einen neuen Klubnamen suchen"

Lionel Messi bat beim FC Barcelona angeblich um Freigabe. Stürmer-Legende Samuel Eto'o könnte sich Barca ohne den Argentinier jedoch nicht vorstellen.

Ex-Barca-Stürmer Samuel Eto’o hat sich zu dem Gerücht geäußert, wonach Lionel Messi den FC Barcelona verlassen möchte. In einem Interview mit TyC Sports forderte der Kameruner: "Es muss alles getan werden, um sicherzustellen, dass Messi seine Karriere in Barcelona beendet."

"Ich hoffe, dass diejenigen, die die Entscheidungen treffen, dies zum Wohl von Barcelona tun", führte Eto’o aus: "Ich liebe Leo, als wäre er mein Sohn. Barcelona ist Messi.“ Für den 39-Jährigen sei Barca ohne den sechsfachen Weltfußballer daher unvorstellbar.

: Lionel Messi bat angeblich um Freigabe

Eto’o stellte klar: "Ich möchte immer das Beste für Messi, aber der Verein ist Messi. Wenn er sich entscheidet, zu gehen, müssen wir versuchen, einen anderen Namen für den Verein zu finden." Die Katalanen hätten zudem Glück, "dass wir derzeit den besten Spieler aller Zeiten haben".

Am Sonntag hatte der brasilianische Sender Esporte Interativo unter Berufung auf interne Quellen berichtet, dass Messi die Verantwortlichen bei Barca um Freigabe gebeten habe. Einige klubnahe Zeitungen wie Mundo Deportivo berichten derweil, dass der Bericht eher als eine Drohung in Richtung des umstrittenen Präsidenten Josep Bartomeu zu verstehen sei.

Messi steht bei den Katalanen noch bis 2021 unter Vertrag. Ein Abgang in diesem Sommer dürfte sich wohl schwierig gestalten. So verfügt das Arbeitspapier des 33-Jährigen bei den Blaugrana über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 700 Millionen Euro.