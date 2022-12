Eklat nach Brasilien-Spiel! Samuel Eto'o tritt bei der WM in Katar Fan nieder

Im Internet macht ein Video von Samuel Eto'o bei der WM in Katar die Runde. Dort zu sehen ist ein brutaler Tritt des ehemaligen Top-Stürmers.

WAS IST PASSIERT? Ex-Weltklasse-Stürmer Samuel Eto'o hat am Rande des WM-Achtelfinales zwischen Brasilien und Südkorea (4:1) für einen Eklat gesorgt. Ein Video zeigt, wie der WM-Botschafter und Präsident des kamerunischen Fußballverbands einen Fan vor dem 974-Stadion zu Boden tritt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Als Eto'o das Stadion nach dem Spiel verlässt, kommen mehrere Fans auf ihn zu, um ein Foto mit ihm zu machen. Ein Mann mit einer Kamera filmt ihn zudem, es kommt zu einem kurzen Disput zwischen beiden. Die genauen Hintergründe sind allerdings unklar.

Während ein Begleiter Eto'os dem jungen Mann die Kamera wegschnappt, wird der 41-Jährige zunehmend ungehaltener und verfolgt den Filmer, wobei er von seinem Gefolge immer wieder zurückgehalten werden muss. Gerade als sich der Mann nach der Kamera bücken will, versetzt ihm Eto'o einen heftigen Tritt.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

WAS WURDE GESAGT? Journalist Ricardo López Juárez von La Opinión, der das Geschehen filmte, gab an, nicht verstanden zu haben, was die Beteiligten gesagt haben. Als Eto'o gefragt wurde, was denn passiert sei, machte der Kameruner keine Angaben. Die Polizei sei zudem nicht vor Ort gewesen.