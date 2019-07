Bericht: Juventus-Mittelfeldspieler Sami Khedira ein Thema bei den Wolverhampton Wanderers

Sami Khedira steht bei Juventus auf dem Abstellgleis. Sarri plant nicht mehr mit ihm, sodass gleich mehrere Klubs um seine Dienste buhlen.

Mittelfeldspieler Sami Khedira von steht offenbar bei Premier-League-Klub auf der Wunschliste. Dies berichtet Sky Sport Italia.

Demnach haben die Wanderers nach dem Weltmeister von 2014 gefragt, um seine Verfügbarkeit für einen möglichen Sommertransfer zu überprüfen. Juve-Sportdirektor Fabio Paratici soll sich auf seiner -Reise mit Verantwortlichen der Wolves getroffen haben.

Juventus Turin: Sarri plant ohne Khedira

Khedira, der in den Plänen von Maurizio Sarri keine Rolle spielt, wurde zuletzt auch schon mit einigen US-amerikanischen Klubs aus der und in Verbindung gebracht. Zuletzt hieß es auch, dass Interesse aus der Bundesliga besteht.

In Wolverhampton, dem Premier-League-Aufsteiger von 2018, hat man in dieser Saison große Ambitionen. So will der Klub um Trainer Nuno Espirito Santo angeblich auch Milan-Angreifer Patrick Cutrone von einem Transfer auf die Insel überzeugen.

Juventus Turin: Khedira kam 2015 ablösefrei aus Madrid

Sami Khedira kam im Jahr 2015 ablösefrei von zur Alten Dame. Der Ex-Stuttgarter steht bis Juni 2021 bei den Bianconeri unter Vertrag.

Insgesamt lief der mittlerweile 32-Jährige 127-mal im schwarz-weißen Jersey auf und erzielte dabei 21 Treffer (13 Vorlagen).