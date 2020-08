Mit 18 Millionen-Transfer zu Liverpool, heute dritte türkische Liga: Was wurde eigentlich aus Samed Yesil?

Die Liste der Spieler, die als neue Hoffnungsträger gehandelt, aber den Erwartungen nicht gerecht wurden, ist lang. Samed Yesil ist einer von ihnen.

HINTERGRUND

Samed Yesil galt als eines der größten Talente des deutschen Fußballs. Nach seinem Durchbruch bei der U17-WM 2011 standen ihm alle Türen offen. Er dachte, bereit für den nächsten Schritt zu sein und wechselte zum in die Premier League. Es sollte der Anfang vom Ende sein – denn statt der großen Karriere folgte der persönliche Absturz.

2011 fuhr Yesil mit der U17 zur WM nach und machte sich als Stürmer einen Namen. Er wurde mit sechs Toren in sieben Spielen zweitbester Torschütze des Turniers, schoss sich in die Notizbücher der anwesenden Scouts. Auch für die A-Junioren von traf Yesil scheinbar ohne große Mühe und wurde dafür mit seinem ersten Einsatz für die Profis belohnt.

Wohin ihn sein Talent führen würde, schien sich damals bereits abzuzeichnen: " . Das dachten wir alle", sagte Christian Gerber, der Yesil als Kind trainiert hatte, 2016 bei Goal . Als 2012 ein Angebot des FC Liverpool herein flatterte, konnte Yesil nicht anders, als mit gerade einmal 18 Jahren den Rufen aus der Premier League zu folgen.

Völler über Yesils Transfer zu Liverpool: "Kein leichter Weg, den er gewählt hat"

"Für mich war der Schritt nicht nachvollziehbar. Man kann als Stürmer nicht zu den Reds in die Premier League wechseln, wenn man nicht die körperliche Verfassung dafür hat. Samed musste sich an alles Neue gewöhnen: die Sprache, das Land, das Tempo. Er war noch gar nicht bereit dafür" erklärt Christian Ziege, Yesils damaliger U18-Nationaltrainer, 2018 im Gespräch mit SPORT1 .

Quelle: Getty Images

Auch Leverkusen hatte damals versucht, seinen Nachwuchsspieler von einem Transfer abzubringen, kam bei den gebotenen 1,3 Millionen Euro jedoch ins Nachdenken: "Es ist kein leichter Weg, den er gewählt hat, aber er hat sicherlich die Anlagen, ihn erfolgreich zu bewältigen", kommentierte Sportdirektor Rudi Völler den Abschied des talentierten Angreifers.

Doch Yesil ignorierte die Stimmen, die ihn davor warnten, eine falsche Entscheidung zu treffen, vertraute stattdessen in seine eigenen Fähigkeiten: "Ich hoffe, dass ich in ein oder zwei Jahren in der ersten Mannschaft spielen kann. Es ist ein Traum, für Liverpool zu spielen", begründete Yesil seinen Transfer - und der Mut schien sich auszuzahlen, als er im September für die Profis debütierte.

Zwei Kreuzbandrisse machen Yesils Traum von der großen Karriere zunichte

Mit dieser Erfahrung begann allerdings die Abwärtsspirale: Der 13. Februar 2013 sollte ein Tag werden, den Yesil niemals vergessen wird. Im Training spürte er plötzlich einen stechenden Schmerz im rechten Knie. Ein Kreuzbandriss, der ihn für das nächste halbe Jahr außer Gefecht setzen würde.

Im Oktober feierte Yesil bei der U23 sein Comeback, sollte im Dezember sogar gegen Aston Villa treffen, aber bereits im Januar, nur Wochen nach der Genesung der nächste Rückschlag: Erneuter Riss des Kreuzbandes im rechten Knie. Es war in diesem Moment, als man sich bereits denken konnte, welche Auswirkungen die schwere Verletzung auf seine Karriere haben würde.

Quelle: Getty Images

Nach seiner erneuten Rückkehr konnte Yesil sein Talent nur noch selten unter Beweis stellen. Weder für die Profis noch für die U23 reichte es. Eine Leihe in die zum FC Luzern sollte seiner Karriere neuen Schwung verleihen, stellte sich jedoch nur als weitere Enttäuschung heraus. Da auch sein Vertrag in Liverpool nicht verlängert wurde, war Yesil 2016 für ein halbes Jahr vereinslos.

Ex-U18-Nationaltrainer Ziege: "Yesil muss einfach spielen"

Er unterschrieb bei Panionios Athen und solte anderthalb Jahre beim griechischen Verein bleiben. In 44 Spielen in der Super League sammelte Yesil neues Selbstbewusstsein und wechselte 2018 zum KFC Uerdingen. In der sollte der Stürmer jedoch nicht glücklich werden: Zu seinem Vertragsende 2019 stand Yesil nach nur zwei Einsätzen erneut ohne Verein auf der Straße.

Seit Anfang dieses Jahres trägt Yesil das Trikot von Ankara Demirspor und hat für den türkischen Drittligisten bislang sieben Spiele bestritten. Ob sich das Engagement als letztes Sprungbrett für seine Karriere erweisen kann? "Die Qualitäten hat er. Die muss er logischerweise wieder abrufen, er muss das Vertrauen vom Trainer bekommen. Und einfach spielen", sagte Ziege damals.