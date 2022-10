FC Liverpool: Mohamed Salah mit schnellstem Hattrick der Champions-League-Geschichte!

7:1 gewann der FC Liverpool beim CL-Auswärtsspiel gegen die Glasgow Rangers. Historisch war dabei der Hattrick von Mohamed Salah.

Mohamed Salah hat beim Champions-League-Auswärtsspiel gegen die Glasgow Rangers einen neuen CL-Rekord aufgestellt. Dem Ägypter gelang der schnellste Hattrick in der Geschichte des Wettbewerbs.

In gerade einmal sechs Minuten und zwölf Sekunden erzielte Salah als Einwechselspieler drei Treffer. Damit erhöhte er in der Partie den Spielstand von 1:4 auf 1:6.

Salahs Blitz-Hattrick: Gomis zuvor CL-Rekordhalter

Zuvor war Bafetimbi Gomis der Rekordhalter mit dem schnellsten Hattrick der Champions-League-Historie. In der Saison 2011/12 erzielte der französische Mittelstürmer beim Duell mit Dinamo Zagreb innerhalb von acht Minuten drei Tore für Olympique Lyon.

Salah löst Gomis somit nun ab. Liverpool gewann die Partie gegen die Schotten letzten Endes auch mit 7:1 und steht aktuell auf dem zweiten Platz der Gruppe A. Napoli führt die Tabelle an und konnte bis dato alle vier Spiele siegreich bestreiten. Am letzten Spieltag empfangen die Reds dann die formstarken Italiener an der Anfield Road.