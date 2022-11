FC Bayern: Sadio Mané verpasst wohl die Weltmeisterschaft

Schlechte Nachricht für den Senegal: Bayern-Star Sadio Mané ist wohl so schwer verletzt, dass er nicht an der WM teilnehmen kann.

WAS IST PASSIERT? Sadio Mané hat sich im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen so schwer verletzt, dass er die Weltmeisterschaft in Katar verpasst. Das berichtet die L'Équipe am Mittwochmorgen. Der Star der senegalesischen Nationalmannschaft zog sich demnach eine Sehnenverletzung zu, die eine Teilnahme an der Endrunde unmöglich macht. Eine offizielle Bestätigung des FC Bayern steht noch aus.

Nach Informationen von GOAL und SPOX besteht allerdings noch eine kleine Resthoffnung. Der 30-jährige Stürmer wurde am Mittwochmorgen untersucht und müsste eigentlich drei bis vier Wochen pausieren. Nun wird sich Mané allerdings weiteren medizinischen Tests unterziehen, um zu sehen, ob die Ausfallzeit durch bestimmte Maßnahmen verkürzt werden kann.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der 15. Minute des Duells mit Werder am Dienstag setzte sich der Senegalese auf den Rasen und zeigte Probleme mit seinem rechten Unterschenkel an. Kurz darauf wurde er in der 20. Minute für Leroy Sané ausgetauscht.

WAS WURDE GESAGT? Trainer Julian Nagelsmann hatte nach dem Spiel erklärt, er hoffe, dass Manés Verletzung "nichts Ernstes" ist. "Er hat einen Schlag auf das Schienbeinköpfchen bekommen. Das müssen wir röntgen, es ist eine unangenehme Stelle", so der FCB-Coach.

WIE GEHT ES WEITER? In nicht einmal zwei Wochen muss der Senegal gegen die Niederlande in Katar ran (21. November). Kapitän Sadio Mané war der große Hoffnungsträger des Afrikameisters. Der Angreifer wird sicher das letzte Spiel des FC Bayern gegen Schalke 04 in diesem Jahr verpassen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der zweimalige Fußballer des Jahres in Afrika hat 92 Länderspiele für den Senegal absolviert und dabei 33 Tore erzielt. Im Sommer wechselte er für 32 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool zum FC Bayern. Dort kommt er in seiner Premierensaison bislang auf 15 Scorerpunkte (11 Tore, 4 Assists) in insgesamt 23 Pflichtspielen.