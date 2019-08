VIDEO: Sie lachten, als ich ohne Schuhe ankam - die unglaubliche Geschichte von Liverpool-Star Sadio Mane

Vom Neunjährigen, der seine Heimat ohne Schuhe verlässt, zum Champions-League-Sieger. Sadio Manes unglaublicher Weg an die Spitze.

Manche Geschichten klingen so unwirklich, dass man sie eigentlich gar nicht glauben mag. So wie die von dem Kind, das mit neun Jahren sein Zuhause verlässt, um die glänzenden Lichter in der Großstadt aufzusuchen. Für ein Probetraining, ohne Fußballschuhe.

Alle anderen, die dort waren, lachten ihn aus. Im Nachhinein aber ist es der Junge aus Bambali, der zuletzt lacht. Definitiv.

Ein paar Jahre später ist Sadio Mane mitten in der Weltspitze angekommen. Ein Champions-League-Titel steht in seiner Vita, ein goldener Schuh in der Premier League ebenfalls.

Unwirklich, oder?

