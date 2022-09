Sadio Mané war beim Afrika-Cup in einen Zweikampf verwickelt, der seine Karriere hätte gefährden können. Doch er hatte Glück im Unglück.

Thulani Ngwenya ist Arzt des Südafrikanischen Fußballverbandes und Fans hierzulande wohl eher kein Begriff. Trotzdem hatte er beim Afrika-Cup Anfang dieses Jahres großen Anteil daran, Bayern-Star Sadio Mané vor einer womöglich karrierebedrohenden Verletzung zu retten. Bei GOAL und SPOX erinnert sich der Arzt zurück an die Geschehnisse vor einigen Monaten.

Doch was war passiert? Senegal traf im Achtelfinale des Wettbewerbs auf Kap Verde. Beim Stand von 0:0 wurde Mané vom gegnerischen Torhüter Vozinho abgeräumt, Letzterer sah dafür die Rote Karte. "Ich saß auf der VIP-Tribüne, meine Kollegen halfen mir im Innenraum mit Dopingkontrollen. Dann sah ich den Zusammenstoß von Sadio mit dem Torhüter. Er ging zu Boden und war für mehrere Sekunden ausgeknockt. Irgendetwas stimmte nicht", beschreibt Ngwenya die Situation.

Wegen Mané: Ngwenya eilte zum Spielfeld

"Ärzte kamen aufs Feld und checkten Sadio durch, und sagten ihm, er solle weiterspielen", führt der südafrikanische Mediziner weiter aus. Mané setzte die Partie fort, erzielte nur wenige Minuten später den Führungstreffer für seine Farben. Doch der 30-Jährige litt sichtlich unter den Folgen einer Gehirnerschütterung.

"Sadio war noch immer nicht bei sich. Nachdem ich gesehen hatte, was passiert war, stürmte ich nach unten zum Spielfeld. Als ich dort ankam, jubelten die Spieler aber gerade über Senegals Treffer", sagt Ngwenya. Sofort wandte er sich an den vierten Offiziellen und sagte, dass Mané nicht in der Verfassung sei, weiterzuspielen. Als Repräsentant des Afrikanischen Fußballverbandes müsse er eingreifen.

"Die Schiedsrichter verstanden den Ernst der Lage, stoppten das Spiel. Ich ging zu den Ärzten der Senegalesen und sagte, dass Mané ausgewechselt werden müsse. Zum Glück haben sie zugestimmt, Sadio wurde anschließend vom Feld genommen", erklärt Ngwenya das weitere Vorgehen.

Senegal besiegte Kap Verde am Ende mit 2:0 und Sadio Mané wurde durch das beherzte Eingreifen von Ngwenya womöglich vor schweren Folgen des Zusammenstoßes bewahrt. Und wie der Arzt berichtet, erhielt er für seinen Einsatz auch Botschaften vom FC Liverpool, dem damaligen Verein des Angreifers: "Sie waren sehr glücklich und schickten mir Nachrichten, dankten mir dafür, Sadio gerettet zu haben."