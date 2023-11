Lieber Cristiano Ronaldo als Lionel Messi? Alejandro Garnachos Bruder räumt mit "Fake"-News auf

Nach seinem Traumtor bei Everton und dem anschließenden Ronaldo-Jubel kommt eine alte Diskussion wieder auf: Alejandro Garnachos Bruder ist genervt.

WAS IST PASSIERT? Roberto Garnacho, der Bruder von Manchester Uniteds Alejandro Garnacho, hat via Social Media das Gerücht dementiert, Argentiniens Legende Lionel Messi folge dem 19-Jährigen in den Sozialen Netzwerken nicht mehr, weil sich Garnacho öffentlich als Fan von Cristiano Ronaldo geoutet und zuletzt nach seinem Traumtor gegen Everton auch den CR7-Jubel gezeigt habe.

WAS IST DER HINTERGRUND? United-Legende Rio Ferdinand hatte genau das in seinem Podcast Vibe with Five behauptet. "Mein Sohn hat mir gesagt, dass Messi ihm nicht mehr folgt. Weil Garnacho es allen zeigt, ihm alles egal ist: 'Ich bin ein Ronaldo-Fan'. Wer ist nochmal der GOAT? Ronaldo! Und das, obwohl er für Argentinien spielt", sagte Ferdinand.

WAS WURDE GESAGT? Roberto Garnacho reagierte darauf bei X: "Fake. Messi ist ihm nie gefolgt. Hört auf, Sachen zu erfinden, um für Hass zu sorgen. Garna liebt und bewundert beide. Ihr wollt nur eine Rivalität sehen. Das waren falsche Infos, die viele Leute verbreitet haben. Ich wollte das nur mal klarstellen."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Garnacho kommt in seinen bislang 32 Premier-League-Spielen auf vier Treffer und zwei Vorlagen.

Für Argentinien debütierte er im Juni beim 2:0 im Test gegen Australien. Auch in der WM-Qualifikation kam er schon zum Einsatz.