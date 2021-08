1. FC Saarbrücken vs. MSV Duisburg heute live sehen: So wird die 3. Liga im TV und LIVE-STREAM übertragen

In der 3. Liga steht der 3. Spieltag an, der 1. FC Saarbrücken trifft auf den MSV Duisburg. Wer zeigt die Partie heute live im TV und im STREAM?

Attraktive Paarung in der 3. Liga: Am 3. Spieltag hat der 1. FC Saarbrücken heute den MSV Duisburg zu Gast. Die Partie steigt am Samstag, den 14. August, los geht es um 14 Uhr.

Saarbrücken, vergangene Saison als Aufsteiger am Ende starker Fünfter, ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Spielzeit gestartet. Zum Auftakt gewannen die Saarländer beim TSV Havelse mit 1:0, ehe man vor zwei Wochen eine 1:2-Heimniederlage gegen Osnabrück kassierte.

Duisburg hat derweil erst eine Partie absolviert. Am 1. Spieltag musste das Duell mit Osnabrück wegen Coronafällen beim MSV verschoben werden, daher starteten die Meidericher am 2. Spieltag in die neue Runde. Letzten Sonntag gab es dabei einen 3:0-Erfolg über Aufsteiger Havelse zu bejubeln.

Legt der MSV heute in Saarbrücken nach? Oder kann der FCS den zweiten Saisonsieg einfahren? Wie Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr jedenfalls hier. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen der beiden Teams.

1. FC Saarbrücken vs. MSV Duisburg heute live sehen: Die 3. Liga am Samstag

Begegnung 1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg Datum Samstag, 14. August 2021 Uhrzeit 14 Uhr Ort Ludwigsparkstadion (Saarbrücken)

1. FC Saarbrücken vs. MSV Duisburg heute live im Fernsehen: Wird das Spiel im Free-TV gezeigt?

Gute Nachrichten für alle Fans von FCS und MSV: Ja, die Partie am Samstagnachmittag wird live im Free-TV übertragen! Die dritten Programme der ARD machen es möglich, die samstags immer ausgewählte Spiele der 3. Liga in ihr Live-Programm aufnehmen dürfen.

Für Saarbrücken vs. Duisburg sind heute der Saarländische Rundfunk (SR) und der Südwestdeutsche Rundfunk (SWR) zuständig, da Saarbrücken in das jeweilige Sendegebiet fällt. Jeweils kurz vor dem Anpfiff, der heute um 14 Uhr erfolgt, startet die Liveübertragung aus dem Saarbrücker Ludwigsparkstadion, Ihr verpasst also nichts.

Saarbrücken vs. Duisburg heute live im Free-TV:

Sender: SWR, SR

SWR, SR Übertragungsbeginn: Jeweils kurz vor Anpfiff um 14 Uhr

Saarbrücken vs. MSV Duisburg live im TV bei Magenta Sport sehen

Neben der Übertragung im Free-TV könnt Ihr die 3. Liga auch live im Pay-TV sehen. Magenta Sport, der Sender der Telekom, überträgt sogar jedes einzelne Spiel der 3. Liga live und in voller Länge.

Daher läuft auch Saarbrücken gegen Duisburg heute live auf Magenta Sport, die Vorberichte beginnen eine Viertelstunde vor Anpfiff um 13.45 Uhr. Neben dem Einzelspiel ist es bei Magenta Sport auch möglich, die Konferenz mit allen anderen zeitgleich stattfindenden Spielen der 3. Liga anzuschauen.

Allerdings ist Magenta Sport nicht kostenlos, sondern Ihr müsst für ein Abonnement bezahlen, um die Inhalte des Senders freizuschalten. Alle Informationen zu den Preisen und Paketen entnehmt Ihr am besten der offiziellen Webseite.

Saarbrücken vs. MSV Duisburg: Die 3. Liga heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt Saarbrücken gegen Duisburg am Samstag nicht nur live im TV sehen, sondern auch im Internet. Eine Auswahl an LIVE-STREAMs macht das möglich.

Saarbrücken vs. Duisburg kostenlos im LIVE-STREAM bei SWR und SR

Der SWR und der SR, die das Spiel live im Free-TV übertragen, bieten Ihr Programm auch kostenlos im Internet an. Das heißt für Euch: Dort könnt Ihr 1. FC Saarbrücken vs. MSV Duisburg heute gratis im LIVE-STREAM sehen.

Ihr müsst lediglich über eine stabile Internetverbindung verfügen und dann die jeweilige Mediathek von SWR oder SR aufrufen. Dort wird ab 14 Uhr Saarbrücken vs. Duisburg kostenlos im LIVE-STREAM gezeigt, die Übertragung ist identisch mit jener im TV.

HIER geht es zu den Mediatheken:

1. FC Saarbrücken vs. MSV Duisburg heute im LIVE-STREAM sehen: Magenta Sport

Auch Magenta Sport ist nicht nur im TV am Start, wenn es um die 3. Liga geht, sondern zeigt die Spiele auch im LIVE-STREAM. Genau wie im Fernsehen ist das allerdings kostenpflichtig.

HIER findet Ihr noch einmal alle Angebote, die Ihr buchen könnt, um die 3. Liga und damit auch Saarbrücken gegen Duisburg im LIVE-STREAM zu sehen.

1. FC Saarbrücken vs. MSV Duisburg heute live: Wo laufen die Highlights der 3. Liga?

Sowohl SWR und SR im Free-TV als auch Magenta Sport im Pay-TV zeigen die Highlights von Saarbrücken gegen Duisburg nach der Live-Übertragung der 90 Minuten natürlich noch einmal in der Zusammenfassung.

Von Erdmännern über, Malstatt in den Ludwigspark. Zum Beginn der Trainingswoche gibt's im #MSV-Portal wie üblich die wichtigsten Zahlen und Fakten zum Spiel unserer Zebras beim @ersterfcs.



👉 https://t.co/5NB6SFVuZi#FCSMSV #3Liga #herznumahier pic.twitter.com/yIN85aSWww — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) August 10, 2021

Aber was, wenn ich die Highlights dort verpasse? Kein Problem! Schon ab 18 Uhr gibt es die Möglichkeit, eine ausführliche Zusammenfassung von Saarbrücken vs. Duisburg in der ARD-Sportschau frei empfangbar zu sehen. Dort zeigt der öffentlich-rechtliche Sender samstags zunächst die besten Szenen aus den Drittligapartien vom Tage, ehe es mit der 2. Liga und der Bundesliga weiter geht.

1. FC Saarbrücken vs. MSV Duisburg: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer nicht live im TV dabei sein kann und auch keinen LIVE-STREAM zur Hand hat, wenn Saarbrücken auf Duisburg trifft, kann sich mit dem LIVE-TICKER von Goal aushelfen.

Detailliert beschreiben wir darin das Spielgeschehen aus dem Ludwigspark und du erfährst beinahe in Echtzeit, wenn ein Tor fällt. Schau' am Samstagnachmittag mal rein, hier geht es direkt zum kostenlosen TICKER.

1. FC Saarbrücken vs. MSV Duisburg: Die Aufstellungen

Aufstellung 1. FC Saarbrücken:

Batz - Ernst, Zeitz, Erdmann, Galle - Kerber, Gnaase - Jänicke, Günther-Schmidt, Gouras - Grimaldi

Aufstellung MSV Duisburg:

Weinkauf - Feltscher, Velkov, Volkmer, Kwadwo - Frey, Stierlin - Ajani, Bakir, Stoppelkamp - Ademi

1. FC Saarbrücken vs. MSV Duisburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung im Überblick