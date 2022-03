Ex-Holland- und Liverpool-Star Kuyt über Gravenberch: Viele sprechen über Transfer zum FC Bayern

Dirk Kuyt würde einen Wechsel von Ajax-Juwel Ryan Gravenberch zum FC Bayern begrüßen, stellt jedoch den Zeitpunkt des Transfers infrage. Im Gespräch mit GOAL und SPOX sagte der Niederländer: "In Holland wird viel darüber gesprochen, dass er zu Bayern München wechselt, was ein großartiger Schritt für ihn wäre, aber wir sagen auch, dass es manchmal besser ist, etwas länger zu bleiben und hier noch ein paar Spiele zu spielen."

Dabei hinterfragt der 41-Jährige vor allem den Schritt von der Eredivisie in die Bundesliga, denn "manchmal gehen Spieler zu schnell, und heutzutage ist es nicht so einfach, den Schritt von der Eredivisie in die Bundesliga oder die Premier League oder zu irgendeiner großen Mannschaft in Europa zu machen, weil das Niveau der Topteams so hoch ist."

Kuyt: Gravenberch ein "zukünftiger Star"

Der Ex-Liverpool-Spieler kommt beim 19-jährigen Gravenberch ins Schwärmen und sagt: "Aber für mich ist er ein zukünftiger Star und er hat alles, um in den nächsten Jahren ein großartiger Spieler zu sein."

Top-Talent Gravenberch steht noch bis 2023 bei Ajax Amsterdam unter Vertrag, der Mittelfeldspieler ist aber bei den Bayern im Gespräch und soll einem Wechsel an die Isar auch offen gegenüberstehen.