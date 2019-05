Galatasaray in der Pole Position: Ryan Babel spricht über Zukunftspläne

Ryan Babel wird seit Wochen mit einem Wechsel zu Galatasaray in Verbindung gebracht. Nun äußerte sich der Niederländer zu seinen Plänen.

Der türkische Meister hat offenbar die besten Karten auf die Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Ryan Babel. Das ließ der 32-Jährige, dessen Vertrag bei Premier-League-Absteiger Ende Juni ausläuft, nun durchblicken.

"Das beste Angebot ist momentan das von ihnen", sagte Babel über Galatasarays Interesse dem Algemeen Dagblad und fügte an: "Daraus muss ich kein Geheimnis machen."

Zukunft bei Galatasaray? Babel hat auch andere Angebote

Er befinde sich allerdings auch mit anderen Klubs in Gesprächen, betonte der Offensivspieler. "Es wäre nicht das erste Mal im Fußball oder auch in meiner eigenen Karriere, dass die Dinge anders kommen als erwartet. Ich werde einfach mal abwarten und schauen", so Babel.

Der Niederländer, von 2007 bis 2011 beim und von 2011 bis 2012 bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag, hatte in Istanbul bereits für Kasimpasa (2013 bis 2015) und (2017 bis Anfang 2019) gespielt. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison absolvierte er für Fulham 16 Einsätze in der Premier League, dabei gelangen Babel fünf Tore und vier Assists.

Die Engländer hatten zwei Millionen Euro für Babel an Besiktas überwiesen, nach dem Abstieg verlängerte er seinen auslaufenden Vertrag bei Fulham allerdings nicht. Babel wäre für Galatasaray also ablösefrei.