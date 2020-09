Russland gegen Serbien live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Nations League übertragen

Nations League live: Goal erklärt Euch, wo Russland gegen Serbien live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

spielt gegen in der Nations League . Die Partie wird um 20.45 Uhr in der VTB-Arena in Moskau angestoßen.

Russland und Serbien bilden mit der und Ungarn die Gruppe 3 in Liga B, gespielt wird aktuell der erste Spieltag. Wer erster wird, steigt in Liga A auf. Über die können sich zwei Nationen für die Play-offs an der Weltmeisterschaft 2022 qualifizieren. Zum ersten Mal gibt es seit Covid-19 wieder Länderspiele.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Russland gegen Serbien live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem posten wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Mehr Teams

Russland gegen Serbien live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : UEFA Nations League

: UEFA Nations League Datum : Donnerstag, 03. September 2020

: Donnerstag, 03. September 2020 Uhrzeit : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Ort : VTB-Arena, Moskau

Russland gegen Serbien live im TV sehen, geht das?

Vorab die schlechte Nachricht: Die Nations League wird nicht im TV übertragen. Weder die öffentlich-rechtlichen noch die Privat- oder Pay-TV-Sender zeigen Russland gegen Serbien live im TV. Wie Ihr das Spiel trotzdem live und auch kostenlos zu sehen bekommt, erklären wir Euch in den nächsten Absätzen.

Russland gegen Serbien live im LIVE-STREAM

Die Nations League wird live im LIVE-STREAM auf DAZN übertragen! Der Streamingdienst hat die Rechte erworben und zeigt das Spiel in voller Länge! Die Übertragung startet ungefähr ab 20.30 Uhr , Euer Kommentator ist Max Gross. Wer Neukunde bei DAZN ist, der kann den Stream sogar kostenlos sehen!

Russland gegen Serbien live im LIVE-STREAM sehen: So geht’s

Am besten schaut Ihr die Partie über die DAZN-App, die es als kostenlosen Download gibt. Die App ist kompatibel für diverse mobile Endgeräte, zum Beispiel für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PS4, X-Box, Amazon Fire-TV-Stick oder auch für den Smart-TV

Hier haben wir eine Liste mit den wichtigsten Links zum Download

Quelle: Imago Images / Bildbryan

Russland gegen Serbien live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Falls Ihr Spiele der Nations League verpasst haben solltet, könnt Ihr diese zusammengefasst auf der Plattform von DAZN ansehen.

Der September ist gespickt mit Liveübertragungen auf DAZN. Von der , , , La Liga hin zur NFL, NBA, und NHL ist alles dabei, was das Sportlerherz begehrt.

Nach dem Ablauf des Probemonats kostet ein Abonnement monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo . DAZN ist jederzeit kündbar.

Russland gegen Serbien live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese öffentlich sind.

Russland gegen Serbien live im TV und LIVE-STREAM: Der Ticker von Goal

Ihr seid unterwegs und habt nicht genug Datenvolumen für den Stream? Dann schaut in den Ticker von Goal rein, über diesem Wege verpasst Ihr kein Tor in der Nations League!

Russland gegen Serbien live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich