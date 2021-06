Russland vs. Dänemark heute live sehen: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights - die Übertragung der EM 2021

Die finalen Gruppenspiele stehen an. Dänemark trifft im letzten Spiel auf Russland. Hier gibt es alle Infos zu TV-Übertragung, LIVE-STREAM und mehr.

Heute am Montag, den 21. Juni, trifft Russland um 21 Uhr im Parken-Stadion von Kopenhagen auf die dänische Nationalelf.

Ein Weiterkommen bei der EM ist dabei für beide Mannschaften noch möglich. Nach dem Sieg gegen Finnland reicht Russland heute ein weiterer Sieg, um das Achtelfinale klar zu machen. Auch die Dänen brauchen unbedingt einen Sieg, allerdings müssen sie dabei auf Schützenhilfe von Belgien hoffen. Nur wenn die Belgier das Parallelspiel gegen Finnland gewinnen, kann Dänemark mit einem Sieg gegen Russland den direkten Einzug in das Achtelfinale feiern.

Nach dem Schock um Christian Eriksen wird die dänische Nationalelf heute sicherlich alles daransetzen, auch für ihren Kollegen das Weiterkommen zu sichern. Dabei baut man gewiss auch auf lautstarke Unterstützung der Fans im heimischen Stadion von Kopenhagen.

Russland vs. Dänemark heute live sehen: Das Spiel bei der EM auf einen Blick

Begegnung Russland vs. Dänemark Wettbewerb EM 2021 - Gruppenphase Ort Parken-Stadion (Kopenhagen) Anpfiff 21.06. - 21:00 Uhr

Russland vs. Dänemark heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Wie gewohnt sind ZDF und ARD für die Free-TV Übertragung der EM-Spiele verantwortlich. Dazu gesellt sich noch der Pay-TV Sender MagentaTV, der sich sogar die Senderechte an allen 51 Spielen der EM sichern konnte. Im frei empfangbaren Fernsehen sind dieses Mal nur 41 Spiele zu sehen, darunter allerdings alle Partien mit deutscher Beteiligung sowie die Begegnungen ab dem Achtelfinale. Wie und wo genau ihr das heutige Spiel verfolgen könnt, erklären wir euch jetzt.

Russland vs. Dänemark heute live im Free-TV: Die Übertragung in der ARD

Das heutige Spiel wird bei der ARD gezeigt. Wie gewöhnlich starten die Vorberichte zu den 21-Uhr-Spielen nach der Tagesschau um 20:15 Uhr. Als Moderatorin ist Jessy Wellmer dabei, die von Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger als Experte unterstützt wird. Als Kommentator geht Tom Bartels für diese Partie an den Start.

Russland vs. Dänemark heute live: Das Spiel bei MagentaTV

Wie bereits angesprochen könnt ihr die Begegnung Russland vs. Dänemark auch beim Pay-TV Sender MagentaTV sehen. Dieser gehört zur Telekom und um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu bekommen, müsst ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Welche Varianten es dabei genau gibt, und was es neben der EM noch bei MagentaTV zu sehen gibt, könnt ihr hier nachlesen.

Die gute Nachricht ist, dass man kein Telekomkunde sein oder werden muss, um ein solches Abonnement abschließen zu können. Beim Sender der Telekom hat man sich auch was die personelle Besetzung zur EM-Berichterstattung angeht nicht lumpen lassen. Mit u.a. Michael Ballack, Johannes B. Kerner, Fredi Bobic und Wolf Fuss hat man sich einige namhafte Gesichter und Stimmen an Bord geholt.

Russland vs. Dänemark heute live: Wo gibt es einen LIVE-STREAM?

Wer das Spiel lieber per LIVE-STREAM verfolgen möchte, kann das natürlich auch machen. Auch dafür gibt es zwei Möglichkeiten zur Auswahl.

Russland vs. Dänemark heute live: Der kostenlose LIVE-STREAM der ARD

Auch die ARD zeigt die Partie parallel zur TV-Übertragung als LIVE-STREAM. Dieser ist über die Website der ARD erreichbar oder einfach mit diesem Link. Genau wie im Fernsehen kommentiert dabei Tom Bartels. Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger führen ab 20:15 Uhr durch die Vorberichte, bis um 21:00 Uhr angepfiffen wird.

Russland vs. Dänemark heute live: LIVE-STREAM bei MagentaTV

Wie schon vorher erklärt, zeigt der Pay-TV Sender MagentaTV die Partie ebenfalls als LIVE-STREAM. Bucht ihr also ein kostenpflichtiges Abo dort, müsst ihr auch über ein internetfähiges Gerät verfügen, mit dem ihr diesen LIVE-STREAM dann verfolgen könnt. Ob es sich dabei um ein Smartphone, Tablet oder einen Smart-TV handelt, spielt keine Rolle. Mehr zum ganzen Modell von MagentaTV gibt es noch einmal hier.

Russland vs. Dänemark heute: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Für alle, die nicht live beim Spiel dabei sein können, haben wir ebenfalls eine Lösung. Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt ihr genauso up to date, was die Geschehnisse auf dem Spielfeld angeht. Hier verpasst ihr keine Karte und kein Tor aus der Partie zwischen Russland und Dänemark.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Vi er klar til tredje akt på mandag. Nu skal vi have en sejr! 🇩🇰



Russland vs. Dänemark: Die Highlights des Spiels auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN hat übrigens keine Rechte für die Liveübertragung der Spiele, trotzdem kommen auch hier Fans der EM auf ihre Kosten. Immer eine Stunde nach Abpfiff könnt ihr hier alle Highlights der EM-Spiele finden. Wer sich also noch einmal in Ruhe alle Tore und Paraden ansehen will, ist dort genau richtig. Kostenmäßig müsst ihr für DAZN aktuell 11,99€ monatlich oder 119,99€ pro Jahr einplanen. Ab August werden diese Preise auch noch einmal auf 14,99€ bzw. 149,99€ erhöht.

Dafür gibt es dann dort noch mehr Livespiele der Bundesliga und Champions League zu sehen. Zusammen mit der NBA, NFL, dem Motor- und Kampfsportprogramm und vielem mehr ist bei DAZN auf alle Fälle für jeden Sportfan etwas dabei. Wer einmal in das Angebot des Streamingdiensts aus Ismaning hineinschnuppern möchte, der findet hier den Link zum kostenlosen Probemonat.

Russland vs. Dänemark heute live: TV-Übertragung, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Highlights in der Übersicht

Russland vs. Dänemark heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Mannschaften eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben werden, könnt ihr sie hier sehen.