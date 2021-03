Rumänien vs. Deutschland heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und mehr - Die Übertragung der WM-Qualifikation

Deutschland bestreitet heute sein zweites Spiel in der Qualifikation zur WM 2022. Goal liefert alle Infos zur Übertragung der Partie in Rumänien.

Am 2. Spieltag der WM-Qualifikation spielt Deutschland heute in Rumänien. Das Spiel wird um 20.45 Uhr in der Arena Nationala in Bukarest angepfiffen.

Nach der Partie gegen Island steht für die deutsche Nationalmannschaft am Abend bereits das zweite WM-Qualifikationsspiel an. Das Heimspiel gegen Nordmazedonien am kommenden Mittwoch bildet dann den Abschluss des ersten WM-Qualifikationsfensters.

Für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw stellt das Spiel in Bukarest eine weitere Bewährungsprobe auf dem Weg zur WM 2022 in Katar dar. Jeder Sieg ist wichtig, da nur der Gruppenerste die Qualifikation sicher hat. Die zehn Gruppenzweiten haben die Chance, sich noch über die Playoffs für die WM zu qualifizieren.

In der Gruppe J trifft Deutschland neben Island, Rumänien und Nordmazedonien noch auf Armenien und Liechtenstein.

Rumänien vs. Deutschland: Goal liefert Euch alle Informationen rund um die Übertragung des Spiels im TV und im LIVE-STREAM und zeigt Euch die Aufstellungen.

Rumänien vs. Deutschland live im TV und STREAM: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Rumänien vs. Deutschland Wettbewerb WM-Qualifikation, 2. Spieltag, Gruppe J Ort Arena Nationala, Bukarest Anpfiff Sonntag, 28. März, 20.45 Uhr Direktvergleich 13 Spiele - 8 Siege Deutschland, 3 Unentschieden, 2 Siege Rumänien

Rumänien vs. Deutschland heute live: Die Übertragung im Free-TV und im LIVE-STREAM

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Rumänien und Deutschland wird heute im Free-TV und im LIVE-STREAM übertragen. Für beides ist RTL verantwortlich.

Der Privatsender überträgt bereits seit 2016 alle EM- und WM-Qualifikationsspiele des DFB-Teams. Die deutschen Spiele in der Nations League werden dagegen in der ARD und im ZDF gezeigt.

Rumänien vs. Deutschland heute live: Die Übertragung im Free-TV bei RTL

Live und exklusiv seht Ihr das Spiel zwischen Rumänien und Deutschland heute bei RTL. Der Privatsender aus Köln hat sich die Übertragungsrechte an allen Qualifikationsspielen zur WM 2022 der deutschen Nationalmannschaft gesichert.

Die Vorberichterstattung mit Moderator Florian König und Experte Uli Hoeneß beginnt um 20.15 Uhr. Das Spiel werden dann Marco Hagemann und Steffen Freund kommentieren. Nach den Analysen und Interviews zum deutschen Spiel zeigt RTL weitere WM-Qualifikationsspiele vom Sonntag in Zusammenfassungen.

Rumänien vs. Deutschland: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei TVNOW

Bei TVNOW, den offiziellen Streamingdienst von RTL, könnt Ihr das Spiel auch im LIVE-STREAM verfolgen. Umsonst ist das aber nicht!

Um das Live-Programm von RTL bei TVNOW zu empfangen, müsst Ihr einen Premium-Zugang buchen. Ihr habt die Wahl zwischen dem Premium-Zugang für 4,99 Euro im Monat oder dem Premium+-Zugang für 7,99 Euro im Monat.

Weitere Informaionen zur Anmeldung bei TVNOW findet Ihr hier.

Rumänien vs. Deutschland: Die Highlights bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt alle WM-Qualifikationsspiele zur WM 2022 ohne deutsche Beteiligung exklusiv im LIVE-STREAM. Dazu könnt Ihr dort kurz nach dem jeweiligen Spielende die Highlights der Spiele sehen - auch die der deutschen Nationalmannschaft. Auch im Re-Live ist das Spiel zu sehen.

Falls Ihr noch nicht Kunde bei DAZN seid, könnt Ihr das Portal einen Monat lang gratis testen. Ein Abo kostet danach 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo.

DAZN hat neben Live-Fußball (WM-Qualifikation, Champions, League, Bundesliga, ...) noch viele weitere Sportarten im Angebot.

Rumänien vs. Deutschland heute live sehen: Die Übertragung in der Übersicht

TV RTL LIVE-STREAM TVNOW LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Rumänien vs. Deutschland: Das Spiel im LIVE-TICKER

Selbstverständlich bietet Euch Goal zum Spiel zwischen Rumänien und Deutschland einen umfangreichen LIVE-TICKER an.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Rumänien vs. Deutschland

Rumänien vs. Deutschland heute live: Die Aufstellungen

An dieser Stelle zeigen wir Euch die Aufstellungen der beiden Teams, sobald diese veröffentlicht sind. Das ist in der Regel etwa eine Stunde vor Spielbeginn der Fall.