Rührende Begründung! Warum Diego Maradona immer zwei Armbanduhren trug

Es fiel immer wieder auf: Diego Maradona trug jahrelang eine Uhr an beiden Armen. Die Geschichte dahinter ist rührend.

Hört man den Namen Diego Maradona, kommen einem viele Dinge in den Kopf. Die Hand Gottes, sein perfekt anmaßendes Dribbling, sein unfassbarer linker Fuß und so weiter. Diese Liste könnte man ewig fortführen. Nach seiner aktiven Karriere fielen Fans dann vor allem zwei Dinge auf: Maradona war dafür bekannt, nicht nur eine, sondern immer zwei Uhren zu tragen. An beiden Armen funkelten die teils mit Diamanten besetzten Schmuckstücke mit einer besonderen Hintergrundgeschichte.

Es gibt mehrere Versionen über den Grund der Uhren am Arm des Weltmeisters von 1986. Ronaldo, Weltmeister mit Brasilien im Jahr 2002 und einer der talentiertesten Stürmer aller Zeiten, offenbarte eine rührende Version zum Hintergrund des besonderen Fashion-Merkmals. Auf einer Pressekonferenz nach dem Tod Maradonas sprach R9 über die argentinische Legende und erzählte von einem gemeinsam Dinnerabend, bei dem er Maradona zu den beiden Uhren befragte.

"Eines der ersten Male, als er mich in Madrid besuchte, aßen wir zu Abend", sagte Ronaldo. "Diego brachte zwei Uhren mit, und die Legende besagt, dass er nirgendwo ohne diese beiden Uhren hinging. Ich fragte ihn, warum er zwei trug, und er sagte, seine Tochter habe sie ihm geschenkt, und seitdem habe er sie nie mehr ausgezogen." Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende: "Am Ende des Essens nahm er eine ab und schenkte sie mir", fügte der ehemalige brasilianische Nationalspieler hinzu. "Ich wollte es nicht annehmen, aber er wurde wütend und ich hatte keine andere Wahl. Ich werde sie für den Rest meines Lebens aufbewahren, als Erinnerung an seine Großzügigkeit und Freundschaft."

Imago Images

Töchter, Zeitzonen: Die Geschichte hinter Maradonas zwei Uhren

Maradona war Zeit seines Lebens mit dem Uhrenhersteller Hublot verpartnert, für CEO Ricardo Guadalupe eine kostspielige Zusammenarbeit: "Am Ende gab ich ihm eine Uhr mit den Baguette-Diamanten. Ich musste ihm zwei geben. Aber ich dachte: 'Okay, es ist Maradona, also ist das in Ordnung.'" Immer wieder gab es die Theorie, dass Maradona seine Uhren auf zwei Zeitzonen einstellte, um die Uhrzeit in seiner Heimat Argentinien und an seinem jeweiligen Standort zu kennen.

Doch Guadalupe erzählt eine Geschichte, der in gewissen Zügen der von Ronaldo ähnelt: "Er sagte mir, er trage zwei Uhren, weil er zwei Töchter habe", sagt der Hublot-Chef. "Und wir mussten die Uhren immer gravieren - eine mit dem Namen der einen Tochter und eine mit dem der anderen". Ob von den Töchtern geschenkt oder als Andenken an die Töchter - es ist eine rührende Geschichte und Maradonas Freund Ronaldo wird seine geschenkte Uhr wohl für immer in Ehren behalten.