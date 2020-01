Rückkehr nach Deutschland: Alexander Meier löst Vertrag in Sydney auf

Der ehemalige -Stürmer Alexander Meier hat sein Abenteuer beim australischen Verein Western Sydney Wanderers nach nicht einmal vier Monaten wieder beendet.

Der Klub teilte mit, dass der 37-Jährige aus persönlichen Gründen wieder nach zurückkehren wolle und der bis 30. Juni gültige Vertrag deshalb aufgelöst wurde. Meier erzielte in zwölf Spielen nur ein Tor.

