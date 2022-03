RTL, ZDF oder ARD? Deutschland vs. Israel: Die Übertragung heute live im Free-TV

Das erste Spiel für die deutsche Nationalmannschaft in dieser Länderspielpause steht heute an, Deutschland empfängt Israel! Anpfiff in Sinsheim ist um 20.45 Uhr.

Hansi Flicks Karriere beim DFB ist bislang eine Erfolgsgeschichte: Früher als Assistenztrainer Weltmeister geworden, nun auch Cheftrainer mit großen Ambitionen. Dabei ist der Start vielversprechend: Sieben Siege in sieben Spielen und ein Torverhältnis von 31:2 - das kann sich sehen lassen.

Damit wurde die WM-Qualifikation ungefährdet eingetütet, ein Erfolg, den Israel nicht feiern konnte. Die Israelis sind in ihrer Gruppe 3. geworden, immerhin sind sie noch vor den Österreichern gelandet.

Zum ersten Mal seit Hansi Flick den Cheftrainerposten übernommen hat gibt es kein Qualifikationsspiel, sondern ein ganz normales Freundschaftsspiel. GOAL erklärt, wer heute das Länderspiel zeigt / überträgt: RTL, ZDF oder die ARD.

Deutschland vs. Israel: Das Länderspiel im Überblick

Begegnung Deutschland vs. Israel Wettbewerb Freundschaftsspiel Nationalmannschaft Datum Samstag | 26. März 2022 Anpfiff 20.45 Uhr Ort PreZero-Arena | Sinsheim | Deutschland Bilanz (Vier Spiele) Vier Siege Deutschland

ZDF, ARD (Das Erste) oder RTL? Deutschland vs. Israel live im TV sehen - so geht's!

Deutschland spielt in Sinsheim gegen Israel, dabei gibt es auf beiden Seiten jeweils einen "Heimspieler": Sowohl Munas Dabbur (Israel) als auch David Raum (Deutschland) spielen bei der TSG Hoffenheim, für die beiden ist es also ein Spiel in gewohnter Umgebung.

21 Spiele aus sieben Spielen gab es für Flick bisher, gegen Israel wird es aber wohl ein anderes Spiel als gegen Lichtenstein (9:0) oder Armenien (6:0). Logisch, dass dann viele Anhänger:innen der DFB-Elf das Spiel sehen wollen - aber welcher Sender überträgt?

RTL, ARD oder ZDF? Wie wird heute Deutschland vs. Israel im Free-TV gezeigt?

Wer die Überschrift gelesen hat ist hier klar im Vorteil - derjenige oder diejenige weiß nämlich schonmal, dass es RTL, das ZDF oder die ARD sind, die das Spiel heute übertragen werden. Aber warum ausgerechnet diese drei Fernsehsender?

Logisch: In der Vergangenheit waren fast immer ZDF und ARD für die Übertragung der Länderspiele zuständig, zuletzt kam dann noch RTL dazu. RTL überträgt dabei die Qualifikationsspiele für WM und EM, keine Testspiele.

Kostenlose Fernsehübertragung! Deutschland gegen Israel läuft heute im Free-TV

Damit wäre eine Antwort schonmal klar: Das Spiel läuft heute in der ARD oder im ZDF - und damit weiß man auch, dass das Freundschaftsspiel im Free-TV gezeigt wird! ZDF und ARD sind nämlich staatliche Fernsehsender und übertragen die Länderspiele daher kostenlos!

Das ist schonmal eine gute Nachricht, und es kommt direkt die nächste: Nach 20 Uhr dürfen die Fernsehsender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks keine Werbung mehr schalten! Damit steht dem unterhaltsamen Fußballabend nichts mehr im Wege, um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung im Fernsehen!

Falls nach dem #dfb Spiel in 10 Tagen wieder die Diskussion aufkommt, warum so wenig Tickets verkauft werden: 80€ für nen Freundschaftsspiel unter der Woche, gegen Israel in Hoffenheim/ Sinsheim. Habt ihr nen Schaden? pic.twitter.com/gdm644qBz0 — Dorfi1995 (@Dorfi1995) March 18, 2022

Kostenlose TV-Übertragung von Deutschland - Israel! So wird das Länderspiel mit Per Mertesacker heute gezeigt

Das ist ja alles schön und gut, aber welcher Fernsehsender überträgt denn nun das Länderspiel? Es ist das ZDF: Der orangefarbene Fernsehsender aus Mainz überträgt das Länderspiel gegen Israel, das Duell gegen die Niederlande am Dienstag wird dann von der ARD übertragen. So wird heute das Spiel übertragen:

Begegnungen :

: Deutschland vs. Israel

Sender :

: ZDF

Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderator : Jochen Breyer

: Jochen Breyer Kommentator : Oliver Schmidt

: Oliver Schmidt Experte: Per Mertesacker

RTL, ARD oder ZDF? Das Länderspiel zwischen der DFB-Elf (Deutschland) und Israel im LIVE-STREAM sehen

Die ARD zeigt das Topspiel gegen die Niederlande am Dienstag, heute ist erst einmal das ZDF dran - so sieht die Übertragung des DFB-Teams in den nächsten Tagen im Fernsehen aus. Viele Fans haben aber kein TV-Gerät zuhause und sind daher auf einen LIVE-STREAM angewiesen, geht das?

Überträgt das ZDF Deutschland vs. Israel auch im Internet? Die Übertragung des Freundschaftsspiels

Und wie das geht - der ZDF bietet natürlich einen LIVE-STREAM an. Doch der Reihe nach: Ein LIVE-STREAM überträgt etwas in Echtzeit im Internet, also so wie das Fernsehen. Der Unterschied: Es ist kein lineares TV, sondern eine Übertragung über das Internet, man benötigt also eine halbwegs stabile Internetverbindung.

Auch heute ist es also wieder so weit, Menschen ohne Fernseher müssen sich also keine Sorge um die Übertragung machen! Dabei ist das Programm im Internet ebenfalls kostenlos zu sehen - genau wie im Fernsehen!

Kostenlose App: Dank dieser Geräten seht ihr heute Deutschland vs. Israel LIVE!

Der Grund dafür: Auch im Fernsehen müssen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihr Programm kostenlos zeigen. Dabei betrifft das nicht nur das ZDF: Das Erste, ARD, ZDFinfo, ZDFneo, die regionalen Drittprogramme (SWR, WDR, BR...) - sie alle sind ohne Extrakosten zu sehen!

Wie das abläuft? Entweder ihr geht auf den passenden Link (zdf.de) oder ihr ladet euch die kostenlose App herunter. Egal ob Smartphone, ein Tablet, Smart-TV, oder Spielekonsole – ihr kriegt das schon irgendwie hin!

Deutschland vs. Israel im kostenlosen LIVE-STREAM: Die wichtigen Links zur Übertragung der DFB-Elf

Deutschland vs. Israel: Das sind die Aufstellungen im Länderspiel

Aufstellung Deutschland: ter Stegen - Kehrer, Tah, Schlotterbeck, Raum - Weigl, Gündogan - Draxler, Musiala, Werner - Havertz. - Trainer: Flick

Aufstellung Israel: Marciano - Dasa, Bitton, Menahem, Goldberg - Solomon, Abu Fani, Peretz, Avraham - Dabbur, Baribo. - Trainer: Brumer.

