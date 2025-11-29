Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoMagdeburg
Avnet Arena
team-logo1. FC Nürnberg
Hier live sehen!Hier live sehen!
GOAL

RTL, Sky oder NITRO? Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. 1. FC Nürnberg heute live im Free TV und Live Stream?

In der 2. Bundesliga begegnen sich heute der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Nürnberg. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Das Abendspiel am 14. Spieltag der 2. Bundesliga bestreiten am heutigen Samstag, den 29. November, der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Nürnberg. Die Partie beginnt um 20.30 Uhr in der Avnet Arena in Magdeburg.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL, Sky oder NITRO? Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. 1. FC Nürnberg heute live im Free TV und Live Stream?

Sky DeutschlandHier ansehen
RTL+Hier ansehen

Am heutigen Tag bieten sich Euch gleich mehrere Optionen die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Nürnberg live im TV und Livestream zu sehen. Im Free-TV wird das Zweitligaspiel ab 20.15 Uhr auf NITRO gezeigt. Die Übertragung des Privatsenders seht Ihr zudem im kostenpflichtigen Livestream auf RTL+.

Alternativ zeigt Sky das Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Nürnberg heute live. Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) beginnen die Vorberichte zum Spiel um 20 Uhr. Ab 20.25 Uhr könnt Ihr die Begegnung zudem auf Sky Sport Bundesliga UHD und auf Sky Sport Top Event live erleben. Kommentiert wird das Duell von Hansi Küpper. Den Livestream von Sky findet Ihr darüber hinaus auf WOW und in der SkyGo-App. Auf OneFootball könnt Ihr das Spiel zudem im kostenpflichtigen Einzelstream live erleben.

Deutschland DFB-Pokal
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Magdeburg crest
Magdeburg
FCM
Deutschland 2 Bundesliga
1. FC Nürnberg crest
1. FC Nürnberg
FCN
Greuther Fürth crest
Greuther Fürth
GFT

Anstoßzeit 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Nürnberg

crest
Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga
Avnet Arena

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Nürnberg: Aufstellungen

Magdeburg vs 1. FC Nürnberg Aufstellungen

MagdeburgHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-5-1

Home team crestFCN
1
D. Reimann
5
Tobias Müller
19
L. Musonda
17
A. Nollenberger
16
M. Mathisen
8
L. Ulrich
21
F. Michel
25
S. Gnaka
22
M. Zukowski
23
B. Atik
27
P. Hercher
1
J. Reichert
21
B. Yilmaz
32
T. Janisch
24
L. Lochoshvili
4
F. Gruber
25
F. Becker
10
J. Justvan
23
M. Zoma
18
R. Lubach
20
P. Demba Diop
11
A. Stepanov

4-5-1

FCNAway team crest

FCM
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Sander

FCN
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Klose

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über 1. FC Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg steh weiterhin auf dem letzten Platz in der 2. Bundesliga. Sieben Zähler haben die Magdeburger derzeit nur auf dem Konto und bereits zehn Niederlagen kassierten die heutigen Hausherren in dieser Zweitligasaison. Zuletzt verlor der 1. FC Magdeburg gegen den VfL Bochum, den SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf. 

Marcus Mathisen of 1. FC Magdeburg runs with the ballGetty Images

News über 1. FC Nürnberg

Deutlich besser läuft es derzeit für den 1. FC Nürnberg. Das Team von Miroslav Klose ist seit sechs Spielen ungeschlagen und konnte darüber hinaus zuletzt drei Siege in Serie einfahren. Mit 18 Zählern nach 13 Spielen stehen die Nürnberger damit im Tabellenmittelfeld der 2. Liga. 

Form

FCM
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

FCN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

FCM

Letzte 5 Spiele

FCN

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

9

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Nürnberg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung
0