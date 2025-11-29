Das Abendspiel am 14. Spieltag der 2. Bundesliga bestreiten am heutigen Samstag, den 29. November, der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Nürnberg. Die Partie beginnt um 20.30 Uhr in der Avnet Arena in Magdeburg.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL, Sky oder NITRO? Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. 1. FC Nürnberg heute live im Free TV und Live Stream?

Am heutigen Tag bieten sich Euch gleich mehrere Optionen die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Nürnberg live im TV und Livestream zu sehen. Im Free-TV wird das Zweitligaspiel ab 20.15 Uhr auf NITRO gezeigt. Die Übertragung des Privatsenders seht Ihr zudem im kostenpflichtigen Livestream auf RTL+.

Alternativ zeigt Sky das Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Nürnberg heute live. Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) beginnen die Vorberichte zum Spiel um 20 Uhr. Ab 20.25 Uhr könnt Ihr die Begegnung zudem auf Sky Sport Bundesliga UHD und auf Sky Sport Top Event live erleben. Kommentiert wird das Duell von Hansi Küpper. Den Livestream von Sky findet Ihr darüber hinaus auf WOW und in der SkyGo-App. Auf OneFootball könnt Ihr das Spiel zudem im kostenpflichtigen Einzelstream live erleben.

Anstoßzeit 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Nürnberg

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Nürnberg: Aufstellungen

News über 1. FC Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg steh weiterhin auf dem letzten Platz in der 2. Bundesliga. Sieben Zähler haben die Magdeburger derzeit nur auf dem Konto und bereits zehn Niederlagen kassierten die heutigen Hausherren in dieser Zweitligasaison. Zuletzt verlor der 1. FC Magdeburg gegen den VfL Bochum, den SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf.

News über 1. FC Nürnberg

Deutlich besser läuft es derzeit für den 1. FC Nürnberg. Das Team von Miroslav Klose ist seit sechs Spielen ungeschlagen und konnte darüber hinaus zuletzt drei Siege in Serie einfahren. Mit 18 Zählern nach 13 Spielen stehen die Nürnberger damit im Tabellenmittelfeld der 2. Liga.

Form

Bilanz direkte Duelle

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Nürnberg: Die Tabellen

