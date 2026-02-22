RTL oder nur live bei Sky? Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Live Stream?

Zum Abschluss des 23. Spieltages der 2. Bundesliga empfängt Hannover 96 am Sonntag Dynamo Dresden. Anstoß zwischen den Roten und der SGD ist um 13.30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena in Hannover.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Hannover 96 vs Dynamo Dresden heute live im Free-TV und Livestream?

Die 2. Bundesliga wird in Deutschland von Sky gezeigt. Ihr könnt dabei zwischen der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 und dem Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 wählen, beide Übertragungen beginnen um 13 Uhr. Als Kommentator ist Hannes Herrmann im Einsatz.

Alternativ lässt sich die Partie auch über WOW und Sky Go im Stream verfolgen, allerdings ist dafür – wie im linearen Fernsehen – ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Dieses könnt Ihr Euch via OneFootball sparen. Dort kann die Sky-Übertragung dank einer Sublizenz gegen eine einmalige Gebühr freischalten.

Anstoßzeit Hannover 96 gegen Dynamo Dresden

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

News über Hannover 96

Hannover geht nicht nur wegen des Heimvorteils als Favorit in die Partie. Die Niedersachsen konnten sieben ihrer vergangenen zehn Spiele gewinnen, dazu kommen zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Damit hat sich H96 auf Rang vier vorgeschoben und befindet sich aktuell mitten im Aufstiegsrennen.

News über Dynamo Dresden

Dresden kämpft dagegen am anderen Ende der Tabelle um den Klassenerhalt. Die 1:2-Niederlage gegen den SV Elversberg war immerhin die erste Pleite nach zuvor sechs Spielen ohne Niederlage — in dieser Phase hatte Dynamo mit drei Siegen und drei Unentschieden eine kleine Aufholjagd gestartet. Auch das Hinspiel kann den Sachsen Mut machen: Trotz Unterzahl erkämpfte sich Dresden damals ein 2:2-Unentschieden.

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

