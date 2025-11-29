Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoEintracht Braunschweig
Eintracht Stadion
team-logoKaiserslautern
Hier live sehen!
GOAL

RTL oder nur bei Sky? 1. FC Kaiserslautern (FCK) bei Eintracht Braunschweig heute live im Free TV und Live Stream

In der 2. Bundesliga treffen heute Eintracht Braunschweig und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstag, den 29. November, kommt es in der 2. Bundesliga zum Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern. Die Partie am 14. Spieltag startet um 13 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL oder nur bei Sky? 1. FC Kaiserslautern (FCK) bei Eintracht Braunschweig heute live im Free TV und Live Stream

Sky DeutschlandHier ansehen

Sky zeigt heute die Begegnung zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern im TV und Livestream. Ab 12.30 Uhr seht Ihr das Duell live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Marcus Lindemann kommentiert die Partie für den Pay-TV-Sender. Alternativ zeigt Sky das Duell in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga 7 (HD) und auf Sky Sport Top Event

Der Pay-TV-Sender überträgt das Zweitligaspiel heute zudem im Livestream auf WOW oder in der SkyGo-App. Im kostenpflichtigen Einzelstream seht Ihr die Übertragung von Sky zudem auf OneFootball.

Deutschland DFB-Pokal
Hertha Berlin crest
Hertha Berlin
BSC
Kaiserslautern crest
Kaiserslautern
FCK
Deutschland 2 Bundesliga
Eintracht Braunschweig crest
Eintracht Braunschweig
EBS
Holstein Kiel crest
Holstein Kiel
HSK

Anstoßzeit Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Kaiserslautern

crest
Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga
Eintracht Stadion

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern: Aufstellungen

Eintracht Braunschweig vs Kaiserslautern Aufstellungen

Eintracht BraunschweigHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestFCK
1
R. Hoffmann
29
L. Frenkert
21
K. Ehlers
3
P. Nkoa
19
L. Bell
6
F. Flick
30
R. Heusser
15
M. Marie
32
C. Conteh
44
J. Gomez
9
E. Yardimci
1
J. Krahl
37
L. Robinson
31
L. Sirch
33
J. Elvedi
27
D. Abiama
22
M. Haas
15
Naatan Skyttä
6
F. Kunze
8
S. Sahin
7
M. Ritter
9
I. Prtajin

3-4-2-1

FCKAway team crest

EBS
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Backhaus

FCK
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Lieberknecht

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig steckt in der Krise! Mit zehn Punkten nach 13 Spielen stehen die Braunschweiger in der 2. Bundesliga nur auf Tabellenrang 17. Die letzten vier Ligaspiele hat Eintracht Braunschweig allesamt verloren. Trainer Heiner Backhaus steht damit gehörig unter Druck beim heutigen Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern. 

News über 1. FC Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern hingegen konnte am vergangenen Spieltag einen überzeugenden Sieg einfahren. Gegen Holstein Kiel gewann das Team von Torsten Lieberknecht mit 4:1. In der 2. Bundesliga konnten die Roten Teufel bislang 23 Punkte sammeln und befinden sich damit weiterhin auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen.

kaiserslautern-1200Getty Images

Form

EBS
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/9
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FCK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

EBS

Letzte 5 Spiele

FCK

3

Siege

0

Unentschieden

2

Siege

7

Erzielte Tore

9
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung
0