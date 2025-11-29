Am heutigen Samstag, den 29. November, kommt es in der 2. Bundesliga zum Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern. Die Partie am 14. Spieltag startet um 13 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL oder nur bei Sky? 1. FC Kaiserslautern (FCK) bei Eintracht Braunschweig heute live im Free TV und Live Stream

Sky zeigt heute die Begegnung zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern im TV und Livestream. Ab 12.30 Uhr seht Ihr das Duell live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Marcus Lindemann kommentiert die Partie für den Pay-TV-Sender. Alternativ zeigt Sky das Duell in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga 7 (HD) und auf Sky Sport Top Event.

Der Pay-TV-Sender überträgt das Zweitligaspiel heute zudem im Livestream auf WOW oder in der SkyGo-App. Im kostenpflichtigen Einzelstream seht Ihr die Übertragung von Sky zudem auf OneFootball.

Anstoßzeit Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Kaiserslautern

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern: Aufstellungen

News über Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig steckt in der Krise! Mit zehn Punkten nach 13 Spielen stehen die Braunschweiger in der 2. Bundesliga nur auf Tabellenrang 17. Die letzten vier Ligaspiele hat Eintracht Braunschweig allesamt verloren. Trainer Heiner Backhaus steht damit gehörig unter Druck beim heutigen Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern.

News über 1. FC Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern hingegen konnte am vergangenen Spieltag einen überzeugenden Sieg einfahren. Gegen Holstein Kiel gewann das Team von Torsten Lieberknecht mit 4:1. In der 2. Bundesliga konnten die Roten Teufel bislang 23 Punkte sammeln und befinden sich damit weiterhin auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern: Die Tabellen

