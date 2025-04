RTL, NITRO oder RTL+? Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur heute im Live Stream und live im Free TV?

Im Viertelfinale der Europa League trifft heute Eintracht Frankfurt auf Tottenham Hotspur. Doch wo läuft das Rückspiel? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Donnerstag, den 17. April, kommt es im Viertelfinale der Europa League zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur. Das Rückspiel beginnt um 21.00 Uhr im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Artikel wird unten fortgesetzt

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Tottenham heute live im Free-TV und Livestream?

RTL zeigt die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur exklusiv im Free-TV. Um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung des Privatsenders. Moderiert wird die Sendung von Laura Papendick. Als Kommentatoren-Duo fungieren Marco Hagemann und Felix Kroos, Lothar Matthäus ist als Experte im Einsatz.

Darüber hinaus könnt Ihr das Europa-League-Spiel im Livestream verfolgen. Den Livestream des Privatsenders findet Ihr auf RTL+. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abo, um die Übertragung von RTL im Livestream sehen zu können.

Anstoßzeit Eintracht Frankfurt gegen Tottenham

Europa League - Final Stage Deutsche Bank Park

Ort und Zeit des Spiels.

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham: Aufstellungen

News über Eintracht Frankfurt

Das Hinspiel in der vergangene Woche zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur endete 1:1. Vor dem heutigen Duell in Frankfurt ist also noch alles offen.

Die Gruppenphase beendeten die Frankfurter auf einem starken fünften Rang. Das Team von Dino Toppmöller hat sich damit die Playoffs erspart.

Im Achtelfinale der Europa League traf die SGE auf Ajax Amsterdam. Eintracht Frankfurt zeigte gegen die Niederländer zwei starke Auftritte und gewann die beiden Spiele mit 2:1 und 4:1. Wirft die SGE heute auch die Spurs aus dem Europapokal?

Getty Images

News über Tottenham

Tottenham Hotspur beendete die Gruppenphase der Europa League als Vierter und damit direkt vor den Frankfurtern. Die Spurs mussten damit ebenfalls kein Playoff-Spiel absolvieren.

Im Anschluss spielten die Londoner im Achtelfinale gegen AZ Alkmaar. Das Hinspiel verloren die Spurs knapp mit 0:1. Vor heimischem Publikum drehte Tottenham im Rückspiel die Partie. Das zweite Duell gegen AZ Alkmaar gewann Tottenham Hotspur mit 3:1.

Form

Bilanz direkte Duelle

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham: Die Tabellen

Nützliche Links