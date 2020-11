Ex-Real-Star Royston Drenthe über Station in Russland: "Selbst im Spielerbus gab es Wodka"

Mit 20 wechselte Royston Drenthe zu Real Madrid, später kickte er unter anderem in Russland. Unter kuriosen Bedingungen, wie er nun verriet.

Royston Drenthe, einst eines der größten Talente Europas und insgesamt fünf Jahre lang bei unter Vertrag, hat über die kuriosen Bedingungen während seiner Zeit beim damaligen russischen Erstligisten Spartak Vladikavkaz in der Saison 2012/2013 gesprochen.

Nachdem sein Vertrag bei Real ausgelaufen war, war Drenthe Anfang 2013 bereits ein halbes Jahr vereinslos, als Vladikavkaz ihm in einem Bekleidungsgeschäft ein Angebot machte. "Ich hatte bereits ein paar Kilo zugenommen und sagte zu ihnen: 'Das werden wir nicht tun. Lassen Sie es.‘ Aber sie sind fünfmal zurückgekommen", sagte der heute 33-jährige Offensivspieler dem niederländischen Rundfunksender RTV Rijnmond. "Schließlich habe ich ihnen im Marriott-Hotel gegenüber dem Hauptbahnhof gesagt, dass wir es tun würden. Dann habe ich den Vertrag mit ihnen unterzeichnet."

Drenthe sollte jedoch nur knapp ein halbes Jahr bleiben, absolvierte verletzungsbedingt nur sechs Spiele für Vladikavkaz, in denen ihm immerhin drei Tore gelangen. Am Saisonende stieg der Verein jedoch ab. "Vladikavkaz war einfach nicht der perfekte Platz. Es war einfach (…) sozusagen eine kaputte Stadt. Man konnte nicht viel Gutes daraus machen. Auch wenn man eine Menge Knete oder so hatte", so Drenthe, der im November 2010 sein einziges A-Länderspiel für die absolvierte.

Mehr Teams

Royston Drenthe über Station in : "Wodka war eine Grundlage"

Dennoch hatte die Station in Vladikavkaz für ihn etwas Gutes, schließlich kam dort der Kontakt zu seinem nächsten Klub, dem englischen Zweitligisten FC Reading zustande. "Damals aßen wir oft im Restaurant Maradona. Der Besitzer des Geschäfts war auch der Besitzer von Reading, und so bin ich in Reading gelandet. Sehr verblüffend. Verrückt, was? Die Pasta dort war großartig", sagte Drenthe und erzählte noch etwas Kurioses aus seiner Zeit in Vladikavkaz: "Der Wodka auch? Ja, den haben wir früher auch getrunken. Wodka war eine Grundlage. Das war nicht schwierig. Selbst im Spielerbus gab es Wodka. Das ist Russland, da ist alles möglich."

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Drenthe war 2007 nach dem Gewinn der U21-Europameisterschaft für 14 Millionen Euro von Rotterdam zu Real gewechselt. Für die Königlichen machte er immerhin 65 Pflichtspiele (vier Tore), erhielt nach durchwachsenen Leihjahren bei Hercules Alicante und dem im Sommer 2012 dann allerdings keinen neuen Vertrag mehr.

In Reading blieb Drenthe nach dem Abenteuer in Russland auch lediglich ein Jahr, nach zahlreichen weiteren Stationen spielt das frühere Top-Talent seit August 2019 beim niederländischen Drittligisten Kozakken Boys.