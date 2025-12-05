Rot Weiss Essen vs. VfB Stuttgart II live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute?

Der 17. Spieltag der 3. Liga wird am heutigen Freitag, 5. Dezember, mit der Partie zwischen RW Essen und der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart eröffnet. Spielbeginn im Stadion an der Hafenstraße in Essen ist um 19 Uhr.

Wer zeigt / überträgt RW Essen vs VfB Stuttgart II heute live im Free-TV und Livestream?

Das Drittligaspiel zwischen RW Essen und dem VfB Stuttgart II wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Live zeigt es dagegen MagentaSport. Die Liveübertragung mit Kommentator Julian Engelhard, Moderator Tobi Schäfer und Experte Fabian Klos beginnt um 18.30 Uhr.

Den Livestream von MagentaSport findet Ihr in der MagentaSport-App oder auf magentasport.de. Zudem könnt Ihr die Übertragung des Pay-TV-Senders im kostenpflichtigen Einzelstream auf OneFootball sehen.

Anstoßzeit RW Essen gegen VfB Stuttgart II

RW Essen vs VfB Stuttgart II: Aufstellungen

RW Essen vs VfB Stuttgart II Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer U. Koschinat Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer N. Willig

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über RW Essen

RW Essen befindet sich als Tabellenvierter mitten im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Tabellenführer MSV Duisburg hat nur drei Punkte mehr auf der Habenseite als die Rot-Weißen. Von den letzten fünf Spielen gewann Essen vier. Nur am vorletzten Spieltag setzte es eine 2:3-Heimniederlage gegen Energie Cottbus.

News über VfB Stuttgart II

Die mit vielen Talenten gespickte "Zweite" des VfB Stuttgart steht mit 25 Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Der Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz beträgt bereits acht Punkte. Mit einem Sieg in Essen könnte der VfB Stuttgart vII bis auf einen Zähler an RWE heranrücken. Am letzten Spieltag gewann der VfB Stuttgart II mit 2:1 gegen den TSV Havelse.

Form

Bilanz direkte Duelle

ESN Letzte 2 Spiele VFB 0 Siege 2 Unentschieden 0 Siege VfB Stuttgart II 1 - 1 RW Essen

RW Essen 2 - 2 VfB Stuttgart II 3 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 2/2

RW Essen vs VfB Stuttgart II: Die Tabellen

