Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoRW Essen
team-logoVfB Stuttgart II
Andreas Pfeffer

Rot Weiss Essen vs. VfB Stuttgart II live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute?

In der 3. Liga empfängt heute RW Essen den VFB Stuttgart II. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Der 17. Spieltag der 3. Liga wird am heutigen Freitag, 5. Dezember, mit der Partie zwischen RW Essen und der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart eröffnet. Spielbeginn im Stadion an der Hafenstraße in Essen ist um 19 Uhr. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt RW Essen vs VfB Stuttgart II heute live im Free-TV und Livestream?

MagentaSportHier ansehen

Das Drittligaspiel zwischen RW Essen und dem VfB Stuttgart II wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Live zeigt es dagegen MagentaSport. Die Liveübertragung mitKommentator Julian Engelhard, Moderator Tobi Schäfer und Experte Fabian Klos beginnt um 18.30 Uhr. 

Den Livestream von MagentaSport findet Ihr in der MagentaSport-App oder auf magentasport.de. Zudem könnt Ihr die Übertragung des Pay-TV-Senders im kostenpflichtigen Einzelstream auf OneFootball sehen. 

Anstoßzeit RW Essen gegen VfB Stuttgart II

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

RW Essen vs VfB Stuttgart II: Aufstellungen

RW Essen vs VfB Stuttgart II Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • U. Koschinat

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Willig

Deutschland 3 Liga
RW Essen crest
RW Essen
ESN
VfB Stuttgart II crest
VfB Stuttgart II
VFB

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über RW Essen

RW Essen befindet sich als Tabellenvierter mitten im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Tabellenführer MSV Duisburg hat nur drei Punkte mehr auf der Habenseite als die Rot-Weißen. Von den letzten fünf Spielen gewann Essen vier. Nur am vorletzten Spieltag setzte es eine 2:3-Heimniederlage gegen Energie Cottbus. 

Rot-Weiss EssenGetty Images

News über VfB Stuttgart II

Die mit vielen Talenten gespickte "Zweite" des VfB Stuttgart steht mit 25 Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Der Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz beträgt bereits acht Punkte. Mit einem Sieg in Essen könnte der VfB Stuttgart vII bis auf einen Zähler an RWE heranrücken. Am letzten Spieltag gewann der VfB Stuttgart II mit 2:1 gegen den TSV Havelse. 

Form

ESN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

ESN

Letzte 2 Spiele

VFB

0

Siege

2

Unentschieden

0

Siege

3

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
1/2
Beide Teams haben getroffen
2/2

RW Essen vs VfB Stuttgart II: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung
0