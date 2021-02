Rot-Weiss Essen vs. Bayer Leverkusen im TICKER zum Nachlesen - Endstand 2:1

Im DFB-Pokal bleibt Essen das Team der Stunde. Rot-Weiss wirft auch den haushohen Favoriten Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb.

Wahnsinn an der Essener Hafenstraße: Rot-Weiss Essen bezwingt Bayer Leverkusen in der Verlängerung und zieht ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein.

Rot-Weiss Essen - Bayer 04 Leverkusen (DFB-Pokal) Spielstand: 2:1 (n.V.) Tore: 0:1 Bailey (105.), 1:1 Kefkir (108.), 2:1 Engelmann (117.) Aufstellung Rot-Weiss Essen: Davari - Plechaty, Heber, Hahn, Herzenbruch - Young (61. Hildebrandt), Kehl-Gomez, Grote, Konde (61. Kefkir), Grund - Engelmann Aufstellung Bayer Leverkusen: Hradecky - Fosu-Mensah, Dragovic, Tapsoba - Bellarabi (43. Diaby), Palacios (46. Wendell), Aranguiz, Demirbay, Bailey (114. Frimpong) - Alario, Schick (46. Wirtz) Gelbe Karten: Palacios (Bayer), Bailey (Bayer)

Nach Abpfiff | Doch nie ließ sich RWE von seiner Spielweise abbringen. Nach dem Führungstreffer durch Bailey schien das Ausscheiden eigentlich unausweichlich. Doch der Regionalligist meldete sich beeindruckend zurück und konnte so am Ende erstmals in seiner Geschichte, im vierten Anlauf, Bayer aus dem Pokal werfen. Bayer ist nach dieser Partie eigentlich wenig vorzuwerfen - bis auf die Abschlussschwäche.

Nach Abpfiff | Ja, wir haben eine Sensation. RWE wirft Bayer Leverkusen aus dem Pokal. Wie Bayer dieses Spiel verlieren konnte, wird Generationen von Fußballhistoriker beschäftigen. Essen bestritt diese Partie als Außenseiter mit klarem Außenseiterverhalten. Bayer erarbeitete sich eine Vielzahl an Großchancen heraus, scheiterte alleine viermal am Aluminium. Die zweite Hälfte der regulären Spielzeit war ein Spiel auf ein Tor.

Rot-Weiss Essen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: ABPFIFF 2. HALBZEIT VERLÄNGERUNG

117. Minute | Und jetzt kann Bayer vom Elfmeterschießen nur träumen. An der Strafraumgrenze steckt Harenbrock für Engelmann durch. Der marschiert zum Kasten und jagt den Ball dann aus spitzem Winkel ins rechte obere Eck.

Rot-Weiss Essen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: TOR für Essen (Engelmann)

112. Minute | Wenn Bayer so effizient wie Essen wäre, müsste die Werkself zweistellig führen.

108. Minute | Platzek hält von der Strafraum drauf, nachdem er Tapsoba ausgetanzt hat. Mit einem Reflex wehrt Hradecky ab, genau vor die Füße von Kefkir, auch einer, der eingewechselt wurde wie der Vorbereiter. Und Kefkir staubt ab.

Rot-Weiss Essen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: TOR für Essen (Kefkir)

107. Minute | RWE hat eigentlich jetzt nichts mehr zu verlieren, es fragt sich nur, ob man bei den Gastgebern überhaupt noch über die für Offensivspiel notwendigen Kräfte verfügt.

106. Minute | Weiter geht's - den Essenern bleiben noch 15 Minuten.

Rot-Weiss Essen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: ANPFIFF 2. HALBZEIT VERLÄNGERUNG

Rot-Weiss Essen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: ABPFIFF 1. HALBZEIT VERLÄNGERUNG

105. Minute | Und am Ende ist es eine Art Glückstor. Demirbay einmal mehr mit einer gescheiterten Ecke. Die wird nämlich geklärt, Dragovic setzt einen Querschläger von der Strafraumgrenze, den Bailey kurz vor dem Torraum annehmen kann. Und dann sehr überlegt ins lange, sprich linke untere Eck schiebt.

Rot-Weiss Essen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: TOR für Bayer (Bailey)

101. Minute | Die Essener kämpfen, natürlich, bis zum Umfallen. Und ein paar sind ja schon auch umgefallen. Wadenkrämpfe hier und da.

99. Minute | Aber der ganz große Zug zum Kasten von Davari ist gerade nicht zu erkennen.

96. Minute | Wir sehen: Bayer läuft an, Essen drischt die Bälle raus. Aber drei Ballkontakte am Stück für die Gastgeber? Lange her.

94. Minute | Das läuft hier zur Beginn der Verlängerung genauso wie in den 45 Minuten davor.

92. Minute | Demirbay steckt im Strafraum in den Lauf von Alario, im letzten Moment spitzelt dem Heber den Ball vom Fuß zur Ecke. Grandiose Abwehraktion.



91. Minute | Für Bosz müssen sich diese 30 zusätzlichen Minuten auch in der Nachbetrachtung als völlig überflüssig darstellen. Selten habe ich ein Spiel gesehen mit einem solchen Übermaß an Chancen, die nicht genutzt werden konnten.

Rot-Weiss Essen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: ANPFIFF VERLÄNGERUNG

Das ist hier nach 90 Minuten das Optimum, das Essen erreichen konnte. Bayer spielt in der zweiten Hälfte auf ein Tor, arbeitet sich beste Chancen heraus. Aber mit der Erfolgsbilanz der letzten beiden Ligaspiele. 30 Minuten muss Essen noch überstehen fürs Elfmeterschießen.

Rot-Weiss Essen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: ABPFIFF

89. Minute | Hahaha, Bayer. Diaby scheitert aus 20 Metern am Pfosten, der Ball fällt auf rechts Aranguiz vor die Füße, der scheitert beim Nachschuss ... am Pfosten. Okay, Davari hatte da auch noch ein Knie mit drin. Aber VIER PFOSTENTREFFER??

88. Minute | Noch zwei Minuten, Diaby holt auf rechts die nächste Ecke heraus.

84. Minute | Klar, das Geläuf ist ein Handicap für die Gästetruppe. Und es wird mit zunehmender Spielzeit nicht besser bei mittelstarkem Regen. Aber Chancen hatte Bayer wirklich genug. Nächste Fehlflanke von Bailey.

82. Minute | Fosu-Mensah aus der zweiten Reihe, zwar wird der Ball an der Strafraumgrenze abgefälscht. Davari steht trotzdem richtig. Weil er immer richtig steht.

81. Minute | Bailey schlägt eine Flanke ohne Adressat, Fosu-Mensahs Schuss aus der zweiten Reihe wird geblockt.

79. Minute | Essen braucht frische Kräfte. Grund: Grund, eben mit ersten Krämpfen, wird durch Neuwirt ersetzt.

76. Minute | Und nehmen wir die Standards dazu, können wir noch neun Flanken bei Bayer obendraufpacken. Nur eine Ecke bei Bayer kam an. Und warum? DAS WAR EINE KURZE ECKE!

75. Minute | Was zur Strafraumverteidigung der Essener: Von den 18 Flanken Bayers kam eine an den Mann.

72. Minute | Die Hälfte der zweiten Hälfte ist Geschichte. Und es war bisher ein einzige Sturmlauf des Bundesligisten.

68. Minute | Aufbaufehler Essen, Hildebrandt, Wirtz dribbelt bis zur Strafraumgrenze und scheitert von dort an Davari. Hradecky hat in der zweiten Hälfte nicht viel Text.

67. Minute | Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie das Spiel sich hier rein optisch darbietet. Tapsoba, als letzter Mann bei Bayer steht etwa 20 Meter in der gegnerischen Hälfte. Der Rest wimmelt im Strafraum von Essen.

65. Minute | Bailey bräuchte Haftcreme. Alario steckt in den Strafraum auf ihn durch, Bailey will einen Hacken schlagen, um seinen Gegenspieler abzuhängen und rutscht mit dem Standbein weg, reißt eine meterlange Furche in den Torraum. Da tritt jetzt besser keiner rein.

61. Minute | Torschussbilanz mittlerweile 2:14. Sechs davon von Bayer alleine in der bisher erst 15 Minuten währenden zweiten Hälfte.

Rot-Weiss Essen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Auswechslung KEFKIR für KONDE, HILDEBRANDT für YOUNG

57. Minute | Nächste Möglichkeit für Bayer, Bailey wird mit einem langen im Strafraum eingesetzt, bleibt in einer Ackerfurche hängen. Pech. Wieder Bayer. Alario wird im Strafraumzentrum freigepasst von Diaby, will ins rechte untere Eck schieben. Davari ist da. Unter normalen Umständen wäre das eine 80-Prozentige gewesen. Aber bei Bayer müssen wir solche Dinger heute immer halbieren. Das nimmt langsam komische Züge an.

55. Minute | Entlastungsangriff RWE, Plechaty bringt den Ball von der rechten Seite auf Grote, der Zehner legt sich die Kugel noch zurecht, verzieht dann aber aus 20 Metern ziemlich deutlich. ImmerhIn: Ein Abschluss.

52. Minute | Wundert sich langsam niemand mehr, warum Bayer zuletzt gegen Wolfsburg und Leipzig ohne Torerfolg bliebt. Wie viele Chancen brauchen die denn noch?

51. Minute | Diese Mehr an Personal im Mittelfeld hat jetzt schon Konsequenzen. Da ist nämlich jetzt für die Essener weniger Platz - was zu schnellen Ballverlusten führt.

50. Minute | Eieiei, Ballverlust Conde im Zentrum. sofort spielt Demirbay in die Spitze, an der Strafraumgrenze übernimmt Diaby, geht noch ein paar Schritte, hat nur noch Davari vor sich und setzt den Ball an den Pfosten!



49. Minute | Ein Mann weniger in der Spitze, das bedeutet auch, einer mehr im Mittelfeld, schaden kann das nicht. Bayer muss hier irgendwie den Druck noch etwas erhöhen.

47. Minute | Die Auswechslungen haben Konsequenzen. Das Doppelspitzen-Modell bei Bayer kann als beendet betrachtet werden.

Rot-Weiss Essen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Anpfiff zweite Halbzeit

Rot-Weiss Essen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Auswechslung WIRTZ für SCHICK, WENDELL für PALACIOS (Bayer)

Keine Tore also in Essen in der ersten Hälfte. Doch ansonsten herrschen hier klare Verhältnisse. Bayer ist das klar bessere Team und hat hier bisher drei Großchancen liegenlassen. Essen steht insgesamt defensiv ordentlich, hat mit Davari einen sicheren Rückhalt zwischen den Pfosten. Und hätte hier mit etwas mehr Schussglück sogar in Führung gehen müssen mit dem einzigen Abschluss der ersten Hälfte. Aber warum sollten die Essener größeres Schussglück als Bayer haben?

Rot-Weiss Essen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Halbzeit

45. Minute + 1 | Dicke Chance für Leverkusen vor dem Pausenpfiff! Tapsoba bedient mit einem herrlichen Flugball Diaby, der das Ding direkt abnimmt, den Kasten aber knapp verfehlt.

Rot-Weiss Essen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Auswechslung DIABY für BELLARABI (Bayer)

43. Minute | Tatsächlich muss Bellarabi runter, für ihn kommt also noch vor der Pause Diaby.

40. Minute | Die erste Hälfte neigt sich dem Ende zu, und wir sehen den ersten Torschuss der Gastgeber. Young bringt den Ball von der rechten Seite vor den Strafraum auf Kehl-Gomez. Der versetzt Dragovic und hält sofort flach drauf. Hradecky sieht den Ball zudem spät - und reagiert nicht mehr, als der knapp links am Tor vorbeigeht. Oha.

38. Minute | Ein Halbfeldfreistoß von Demirbay wird zunächst geklärt, den zweiten Ball schnappt sich wieder Demirbay, der in den Strafraum auf Alario durchsteckt. Der schießt aus spitzem Winkel aus der Drehung - genau in die Arme von Davari.

37. Minute | Leichtfertig vertändelt Dragovic gegen Young in zentraler Position als letzter Mann den Ball. Das war an der Grenze zur Arroganz. Auch ein Weg für die Essener. Young startet sofort, will dann für Engelmann auflegen. Aber bringt das Zuspiel nicht an. Glück für die Bayer-Elf. Die kann natürlich auch an sich selbst scheitert. Immer eine Möglichkeit.

35. Minute | Im Augenblick lässt sich für Essen eigentlich nur eine Möglichkeit absehen, wie das Team weiterkommen könnte. Über ein Elfmeterschießen.

33. Minute | Bayer ist hier zwar nach wie vor das überlegene Team, aber zu glänzen vermögen die Gäste bisher nicht. Auch wenn sich die Partie klar in eine Richtung entwickelt.

32. Minute | Das ist natürlich ein Spiel, bei dem der Außenseiter vor allem von seinem Keeper legt. Bisher macht Davari seine Sache, bis auf die komische Faustabwehr zu Beginn, sehr gut.



28. Minute | Vielleicht kommt ja was über Standards? Ecke Bayer.

26. Minute | Doppelpassversuch Bailey, Alario, aber Alarios Pass zurück zu Bailey wird dann einen Tacken zu stramm. Davari kann aufnehmen. Am Ende der Partie wird ein Arbeitssieg von Bayer stehen.



24. Minute | Jetzt aber: Bellarabi kommt von der rechten Seite zur Flanke, im Zentrum steigt Schick einsam hoch, alleine vor Davari köpft er den Ball an den Pfosten!

21. Minute | So die fußballerischen Highlights, nun ja. Die Partie ist mittlerweile ein bisschen offener geworden, obschon Essen sich natürlich schwer tut, in der Offensive Akzente zu setzen. Aber die Gastgeber haben es immerhin geschafft, das Spiel etwas weiter vom eigenen Tor wegzuverlagern.

17. Minute | Nach einem Missverständnis in der Rückwärtsbewegung - Dragovic wird im Liegen angespielt, ziemlich unsinnig, marschiert Young Richtung Kasten, zieht vor dem Tor quer und in dem Moment, als er abschließen will, kommt der Essener zu Fall. Da brachte Fosu-Mensah Dragovic aber ganz schön in die Bredouille!

Rot-Weiss Essen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Gelbe Karte für Palacios (Bayer)

14. Minute | Kurz zuvor gab es die erste Großchance für die Gäste, als Bailey zur Grundlinie durchstartete und von der Idee her alles richtig machte. Kurz legte er zurück auf Alario, aber aus vier Metern darf das Zuspiel natürlich nicht DIESE Schärfe haben. Kommt der Pass zärtlicher, hätte Alario nur noch einschieben müssen.

13. Minute | Taktisches Foul von Palacios, der gegen Kehl-Gomez die Sense auspackt. Das passt aber irgendwie auch zum Geläuf.

11. Minute | Aber das war natürlich gar nicht anders zu erwarten. Priorität beim Außenseiter muss zunächst natürlich sein, die Anfangsphase unbeschadet zu überstehen, um Sicherheit zu gewinnen.

10. Minute | Der Klassenunterschied ist hier von der ersten Sekunde an spürbar gewesen. Bayer mit 80 Prozent Ballbesitz, Rot-Weiss kommt praktisch nicht über die Mittellinie, außer bei Befreiungsstößen.

8. Minute | Doppelchance Bayer. Erst scheitert Alario frei vor Davari, dann setzt Bailey nach, dessen Schuss zur Ecke geblockt wird. Die Einschläge rücken näher. Die Partie ist hocheinseitig.

8.: WOW! Davari klärt aus Nahdistanz gegen Alario, dann fälscht die rot-weisse Abwehrkette gegen Bailey zur Ecke ab. #RWEB04 — Rot-Weiss Essen (@rot_weiss_essen) February 2, 2021

7. Minute | Mal schauen, ab Achtelfinale kommt im DFB-Pokal ja der VAR zum Einsatz - deswegen sitzt Reichel schließlich im Kölner Keller. Ob der heute gebraucht wird?

6. Minute | Auch eine Möglichkeit: Demirbay mit einem Flankenball von der linken Außenbahn. Doch viel zu nah ans Tor, weder Schick noch Alario haben auch nur den Hauch einer Chance, da ranzukommen. Diesmal hält Davari fest.

3. Minute | Bayer mit der ersten Chance, fast aus der dritten Reihe lanciert Tapsoba den ersten Versuch. Der Ball flattert etwas, so nimmt Davari die Fäuste, sicher ist sicher. Aber gefährlich wehrt er den Ball ins Zentrum ab. Ist aber keiner da, der sich um den Nachschuss kümmern könnte.

2. Minute | Die Anfangsszenen deuten schon mal an, was uns hier heute erwartet. Viel Ballbesitz für Bayer, wobei bei holprigem Untergrund das Flachpassspiel nicht so ganz einfach fällt. Essen lauert auf Umschaltsituationen.

1. Minute | Noch eine Ergänzung zur Startelf von Bayer: Anders als ursprünglich angegeben, sortiert sich das Team von Bosz jetzt in einem 3-4-3 mit Bailey und Bellarabi auf den Außenpositionen für die Fünferkette gegen den Ball.

1. Minute | Das Spiel läuft. Bayer hatte Anstoß.

Rot-Weiss Essen vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Die Offizielen: Daniel Schlager leitet das Spiel, Marcel Unger und Robert Wessel stehen ihm zur Seite. Anre Aarnink kümmert sich darum, dass die Coaching-Zonen nicht verlassen werden. Und im Warmen sitzt Tobias Reichel.

Vor Beginn | Die Chancen für den Regionalligisten sind gering, aber man hat alles dafür getan, sie zu erhöhen. Ein Blick auf das Spielfeld macht das klar. Unmittelbar vor der Begegnung wurde der Rasen einmal umgepflügt und die flachen Stellen zusätzlich umgegraben. Den Rest regelte eine Herde Büffel.

Vor Beginn | Das Duell Essen vs. Bayer gibt es übrigens bereits zum vierten Mal im Pokal. Zum zweiten Mal steht man sich im Achtelfinale gegenüber. Erstmalig geschah das 1995. Damals brauchte die Werkself sogar das Elfmeterschießen. Letztlich behielt Bayer aber immer die Oberhand.

Vor Beginn | Bayer - zuletzt in der Liga mit einem Sieg gegen den BVB und Niederlagen gegen Wolfsburg und Leipzig - erreichte das Achtelfinale mit Siegen über die Eintrachts Norderstedt und Frankfurt.

Vor Beginn | RWE ist im Regionalligabereich - in den Ligen, die noch spielen - das einzige noch ungeschlagene Team der Republik (nach 22 Spieltagen). Der Weg ins Achtelfinale des DFB-Pokals führte über Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf. Mit (Ex-)Bundesligisten könnten die Essener also durchaus umgehen.

Vor Beginn | Nach einem kurzen Zwischenspiel in der Saison 2005/06 in der 2. Liga musste das Team den Profibereich wieder verlassen. Doch mittlerweile steht das Team von Christian Neidhart wieder auf dem Sprung in den bezahlten Fußball. Zurzeit liegt das Team mit einem Rückstand von zwei Zählern auf den BVB II auf dem 2. Platz der Regionalliga West - bei einem Spiel weniger als der BVB, mit deutlichem Vorsprung (elf Punkte) auf die Verfolger.

Vor Beginn | Als Bayer sich Ende der Siebziger des vorigen Jahrhunderts auf den Marsch Richtung Oberhaus begab, ging des große Zeit von RW Essen gerade zu Ende. Um die ganz großen Erfolge zu finden, muss man eine ganze Weile zurückgehen. 1955 wurde der Traditionsclub Deutscher Meister, wurde so das erste deutsche Team überhaupt, dass aus dem Bereich des DFB im Pokal der Landesmeister aktiv war. Und die Essener standen sogar schon mal im Pokalfinale (1994).

Vor Beginn | Herzlich willkommen im DFB-Pokal zur Begegnung des Achtelfinales zwischen Rot-Weiß Essen und Bayer Leverkusen.

Rot-Weiss Essen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Essen:

Davari - Plechaty, Heber, Hahn, Herzenbruch - Young, Kehl-Gomez, Grote, Konde, Grund - Engelmann

Leverkusen setzt auf folgende Aufstellung:

Hradecky - Fosu-Mensah, Dragovic, Tapsoba - Bellarabi, Palacios, Aranguiz, Demirbay, Bailey - Alario, Schick

Rot-Weiss Essen vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung im DFB-Pokal

Essen vs. Leverkusen heute ... live im TV Sky im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket im LIVE-TICKER Goal

Essen gegen Leverkusen heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Gefühlvoller Hackentrick, leichtfüßiges Hochhalten, kurzer Sprint: Wenn Willi "Ente" Lippens im Alter von 75 Jahren auf dem Rasen des Essener Stadions an der Hafenstraße gegen den Ball tritt, bekommt die RWE-Ikone das Strahlen nicht mehr aus seinem von einem Mund-Nasen-Schutz bedeckten Gesicht. Vor dem Schlager seines Herzensvereins Rot-Weiss Essen am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den großen Favoriten Bayer Leverkusen sprüht der Essener-Rekordtorschütze an alter Wirkungsstätte nur so vor Aufregung.

"Tags vorher werde ich nicht schlafen und mich warmlaufen, sehr wahrscheinlich", sagte Lippens dem SID bei einem Termin mit dem DFB-Pokal-Partner Ergo. Auch 40 Jahre nach seinem letzten Auftritt im rot-weißen Dress lodert das Feuer in ihm, wenn RWE spielt. "Rot-Weiss Essen ist mein Leben", bekennt Lippens.

Lippens spielte von 1965 bis 1976 und von 1979 bis 1981 für seine große Liebe. Für RWE stand er in seiner Karriere insgesamt 449-mal auf dem Platz und markierte 237 Treffer. Für Lippens, dessen Sprüche legendär waren und dessen Laufstil ihm einst seinen markanten Spitznamen verlieh, war der DFB-Pokal schon zu seiner aktiven Zeit "immer eine riesige Geschichte", berichtete er leidenschaftlich: "Es war immer proppenvoll bei uns. Das war mein Ding, von der Atmosphäre habe ich gelebt."

Doch auf genau diese berühmt-berüchtigte Atmosphäre an der Hafenstraße muss der Regionalligist am Dienstagabend verzichten. Die Essener Polizei gab am Sonntagmorgen vorsorglich sogar eine deutliche Warnung an die RWE-Fans raus, sollte der Traditionsklub völlig überraschend das Viertelfinale erreichen.

"Zu einer Ansammlung, wie es sie nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am 23. Dezember vergangenen Jahres gab, darf es unter Berücksichtigung der derzeitigen Infektionslage nicht kommen", schrieb die Polizei in einer Pressemitteilung.

Lippens glaubt trotz der besonderen Umstände an seinen RWE: "Für die Leverkusener ist es halt ein Auswärtsspiel", betonte Lippens: "Ich kann nur raten, keine Angst zu haben, auch mal forezuchecken und den Gegner unter Druck zu setzen. Und dann wollen wa' mal sehen, was passiert", sagte Lippens im typischen Kohlenpott-Slang.

Der Zeitpunkt des West-Duells könnte aus Essener Sicht jedenfalls besser kaum gewählt sein. Nach einem fantastischen Saisonstart sucht der Vorjahresfinalist aus Leverkusen im neuen Jahr verzweifelt nach seiner Form. Nur zwei der letzten acht Pflichtspiele gewann Bayer, hinzu kommen große Personalsorgen.

Ganz anders sieht die Formkurve der Essener aus: Die letzte Pflichtspielniederlage ist am Dienstag fast auf den Tag genau ein Jahr her. Nach 22 Spieltagen ist RWE mit einem Spiel weniger hinter Borussia Dortmund II auf Platz zwei und träumt von der lang ersehnten Rückkehr in den Profifußball - und am Dienstag vom Einzug ins Pokal-Viertelfinale. "Man würde ganz Fußball-Deutschland zeigen, dass wir noch da sind. Wir leben noch", sagte Lippens.

Das kann auch Trainer Christian Neidhart unterschreiben. "Saarbrücken hat es im letzten Jahr vorgemacht. Wir hoffen, dass wir für so eine Sensation sorgen können. Dann steht hier alles kopf", sagte der 52-Jährige dem SID und fügte an: "Pokal ist dafür da, für Überraschungen zu sorgen und Geld zu verdienen. Das haben wir geschafft."

Torjäger Simon Engelmann freut sich auf das Duell und sagte bei dem Ergo-Termin dem SID: "Auch Regionalligamannschaften können Fußball spielen. Wir sind auch alle Profis. Wir machen es keiner Mannschaft leicht. Wenn man dann mit ein bisschen Glück vorne ein Tor macht, kann man auch eine Runde weiterkommen."

