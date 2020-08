Rookie trifft Trainerlegende: Ted Lasso meets Jose Mourinho

Ted Lasso hat noch jede Menge Fragen zum Thema Fußball, weil er selbst plötzlich Trainer geworden ist. Er wendet sich an eine echte Legende.

Bei den ganz Großen kann man am meisten lernen – und deshalb wendet sich Ted Lasso an eine echte Legende: Jose Mourinho. Lasso hat gerade erst das Traineramt beim englischen Klub AFC Richmond übernommen, doch Ahnung vom europäischen Lieblingssport Fußball hat der US-Amerikaner nicht.

Als er die Nummer von Jose Mourinho bekommt, bombardiert er den Star-Coach mit seinen Nachrichten, aber der schaltet erst auf stur. In der Pause des Champions-League-Finales geht Mourinho nun doch ran und ist von seinem neuen Kollegen schnell genervt.

Mourinho erklärt Lasso die wichtigen Unterschiede

"Ich habe keinen blassen Schimmer von dem Sport", gesteht Lasso, während Mourinho die Erfolge seiner langen Karriere aufzählt und damit den Trainer-Novizen schwer beeindruckt.

Etwas mehr weiterhelfen kann Mourinho dann doch noch: Auf die Frage nach den unterschiedlichen Spielstilen in Europa weiß 'Mou', der schon in , und tätig war, bestens Bescheid: "Im englischen Fußball geht es um Schnelligkeit und Power", erklärt er Lasso. "In Italien achtet man auf die Verteidigung, während man in Spanien Tiki-Taka bevorzugt", fügt er hinzu – und sorgt damit bei Lasso wieder für Verwirrung.

Als der Neuling sich dann nur noch für die Halbzeit-Show interessiert, hat Mourinho genug. Er macht Schluss – und schaut lieber das Champions-League-Finale weiter.