Ronaldos Top-5: Messi die Nummer eins, CR7 außen vor

Die brasilianische Stürmerlegende Ronaldo hat die fünf Spieler genannt, denen er am liebsten beim Kicken zusieht. Es fehlt: Cristiano Ronaldo.

-Legende Ronaldo hat Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo in einer Top-5-Liste seiner Lieblingsspieler ausgelassen: "Messi ist natürlich die Nummer eins. Jemanden mit ähnlichem Talent werden wir in den nächsten 20 oder 30 Jahren nicht sehen", sagte der 42-Jährige der spanischen Zeitung AS.

"Ich mag auch Salah, Hazard, Neymar - ich liebe es ihn spielen zu sehen - und natürlich Mbappe", komplettierte Ronaldo die Liste - sein portugiesischer Namensvetter blieb ohne Erwähnung.

Cristiano Ronaldo: Kein Champions-League-Sieg mit Juventus

Cristiano Ronaldo verpasste in seiner ersten Saison bei Juve das ganz große Ziel, mit den Bianconeri die zu gewinnen. Und zum ersten Mal seit der Saison 2005/2006 gehörte der fünffache Weltfußballer nicht zu den besten drei Torschützen seiner Liga.

Der brasilianische Ronaldo ist mittlerweile seit September vergangenen Jahres Präsident des spanischen Klubs . Als Spieler war er unter anderem mit Brasilien zweimal Weltmeister geworden und wurde dreimal zum Weltfußballer gekürt (1996, 1997 und 2002).