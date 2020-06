Ronaldo: Messi, CR7, Pele und Maradona sind die besten Spieler der Geschichte

R9 gehört für viele Experten zu den besten aller Zeiten. Für ihn selbst stehen allerdings vier andere Spieler an der Spitze.

Für Brasiliens Sturmikone Ronaldo gehören die beiden Starangreifer Lionel Messi ( ) und Cristiano Ronaldo ( ) zweifellos zu den besten Spielern der Geschichte. Außerdem packte der zweimalige Weltmeister noch zwei südamerikanische Idole in sein persönliches Ranking.

Während eines Events der Santander Bank nannte Ronaldo ein Quartett an Ausnahmekönnern, die für ihn an der Spitze stehen: "Für mich stehen in der Rangliste vier Namen ganz oben. Es sind Pele, Maradona, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo."

Ronaldo stürmte für Barcelona, Inter und

"Sie sind die vier besten Spieler in der Geschichte des Fußballs", ergänzte Ronaldo, der darauf verzichtete, sich selbst zu nennen.

Der heute 43-Jährige gewann 1994 und 2002 mit der Selecao jeweils die WM-Endrunde und glänzte als Torjäger unter anderem für den FC Barcelona, und Real Madrid.

Heute ist der Ex-Profi Besitzer des spanischen Erstligisten Real Valladolid.