"Ich gebe dir später ein Autogramm" - Als Ronaldo Roberto Mancini demütigte

Im UEFA-Cup-Finale 1998 traf Inter Mailand auf Lazio Rom. Superstar Ronaldo sorgte dabei nicht nur sportlich für Aufsehen, wie Roberto Mancini erfuhr.

HINTERGRUND

6. Mai 1998, Parc des Princes in Paris: Das Finale im UEFA-Cup steht auf dem Programm und liegt ganz in italienischer Hand. In der französischen Haupstadt treffen und aufeinander. Zwei Teams, gespickt mit zahlreichen Stars. Auf der einen Seite Javier Zanetti, Youri Djorkaeff, Diego Simeone oder Ronaldo Nazario, auf der anderen Alessandro Nesta, Pavel Nedved oder der heutige italienische Nationaltrainer Roberto Mancini.

Angesichts des Personals und der Macht des italienischen Fußballs zu jener Zeit ( stand im gleichen Jahr im Champions-League-Finale) war dieses Duell prädestiniert dafür, ein wahrlicher Leckerbissen zu werden. Ein damals 21-jähriger Ronaldo sollte mit einem Treffer und einer überragenden Leistung einen Sahnetag erwischen - doch er sorgte nicht nur sportlich für Aufsehen.

Quelle: imago images / Kolvenbach

Ronaldo über Lazio: "Sie reden zu viel"

"Ronaldo war mein Zimmerkollege und am Tag vor dem Finale wurden zwei Spieler aus jedem Team für die Pressekonferenz ausgewählt", erinnerte sich sein damaliger Teamkollege Ze Elias im Gespräch mit Planet Football. Für Lazio traten Nesta und Mancini vor die Presse. "Ihrer Meinung nach hätten sie die Trophäe verdient, da sie das Finale ohne Niederlage erreicht haben", führte Ze Elias aus. Im Gegensatz zu den Biancocelesti kämpfte sich Inter zweimal nach einer Hinspielniederlage in die nächste Runde.

Ronaldo hatte dazu seine ganz eigene Meinung. "Er saß neben ihnen und sagte: 'Morgen werde ich sie bloßstellen'", blickte der ehemalige Profi von zurück, der daraufhin wissen wollte, was sich der Brasilianer dabei gedacht hatte: "Er sah mich an und sagte: 'Sie reden zu viel'."

Im Spiel hatte der Stürmer die Worte seiner Gegenspieler jedenfalls nicht vergessen und konterte auf seine Art, wie Ze Elias verriet: "Im Spiel kam Mancini auf ihn zu, aber Ronaldo sagte nur: 'Nicht jetzt, sei still. Wenn du willst, gebe ich dir nach dem Spiel ein Autogramm'."

Inter siegte gegen Lazio, Ronaldo blühte auf

Auch sportlich präsentierte sich der Star-Angreifer eiskalt: Die Nerazzurri siegten souverän mit 3:0, Ronaldo ließ seinen Worten vom Vortag dabei Taten folgen.

"Er hat ein Tor geschossen und Tunnel verteilt", erinnerte sich Ze Elias mit einem Lächeln auf den Lippen.