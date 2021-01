Meisten Tore auf Klub - und Nationalmannschaftsebene: Juventus-Star Cristiano Ronaldo egalisiert Uralt-Rekord von Josef Bican

Superstar Cristiano Ronaldo von hat erneut eine Bestmarke geknackt. Der 35-Jährige setzte beim 3:1-Erfolg der Bianconeri im Serie-A-Spiel gegen Sassuolo den Schlusspunkt und erzielte den 759. Pflichtspieltreffer seiner Karriere auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene. 657 Toren für vier Vereine ( Lissabon, , , Juventus Turin) stehen 102 Länderspieltreffer gegenüber.

Damit egalisierte der Portugiese den Rekord des Tschechen Josef Bican, der zwischen 1931 und 1957 unter anderem für und auflief.

Most official goals scored for club and country in football history:



◉ Josef Bican (759)

◉ Cristiano Ronaldo (759)

◎ Pelé (757)



Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y