Ex-Italien-Stürmer Christian Vieri: "Ronaldo war besser als CR7"

Der frühere Italien-Stürmer Christian Vieri bewundert zwar auch CR7. Der brasilianische Ronaldo ist für ihn aber der bessere von beiden.

Der frühere italienische Nationalstürmer Christian Vieri sieht seinen ehemaligen Inter-Teamkollegen Ronaldo stärker als Juventus' portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo.

"Ich sage, dass der brasilianische Ronaldo besser war als Cristiano Ronaldo", betonte Vieri, der von 1999 bis 2002 gemeinsam mit R9 bei spielte, in der Daily Mail. "Ronnie (brasilianischer Ronaldo, d. Red.) ist mein Freund und ich hatte das Glück, sein Sturmpartner sein zu dürfen. Er hatte alles. Er war explosiv, kraftvoll und schnell. Er sah aus wie ein Tänzer, er schien mit dem Ball zu tanzen", führte der heute 46-Jährige aus.

Vieri über CR7: "Er kann bis 40 spielen - mit einer Zigarette zwischen den Lippen"

Vieri, der neben Inter unter anderem auch für Juventus, oder spielte, hob aber auch die Qualitäten von CR7 hervor. "Er ist eine Kriegsmaschine. Es ist bewundernswert, was er tut und was er immer weiter tut. Cristiano kann spielen, bis er 40 ist - mit einer Zigarette zwischen den Lippen, wie wir in sagen. Seine Physis ist wie gemalt."

Mehr Teams

Vieri, der 49-mal für Italien auflief, hatte seine aktive Karriere 2009 beendet. Der brasilianische Ronaldo hängte seine Schuhe im Februar 2011 an den Nagel.