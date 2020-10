Brasilien: Ex-Barca-Star Ronaldinho mit Corona infiziert

Nach vielen aktiven Fußballern ist nun auch Ex-Brasilien-Star Ronaldinho positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ihm gehe es trotz Infektion gut.

Brasiliens ehemaliger Fußballstar Ronaldinho hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie der 40-Jährige am Sonntag via Instagram mitteilte, sei sein Testergebnis positiv.

"Mir geht es gut und ich habe bisher keine Symptome", sagte der Weltmeister von 2002 in einem Video.

Ex- -Star Ronaldinho geht in Hotel in Quarantäne

Ronaldinho, der unter anderem für den spanischen Spitzenklub auflief, wird sich in einem Hotel in Belo Horizonte in Quarantäne begeben.

Erst im August war Ronaldinho nach fünf Monaten Arrest in Paraguay in seine brasilianische Heimat zurückgekehrt. Der frühere Weltfußballer und sein Bruder Roberto Assis waren in Paraguays Hauptstadt Asuncion wegen eines Skandals um gefälschte Pässe belangt worden.