Ronaldinho über Arsenals Gabriel Martinelli: "Erinnert mich an Ronaldo"

Arsenal-Angreifer Martinelli gilt als Sturmhoffnung der Gunners. Brasilien-Legende Ronaldinho vergleicht den Youngster sogar mit einer Ikone.

Der ehemalige brasilianische Superstar Ronaldinho sieht Parallelen zwischen Arsenal-Angreifer Gabriel Martinelli und dem einstigen Weltklasse-Stürmer Ronaldo. "Er erinnert mich an Ronaldo in seiner ersten Saison in Europa, als er 30 Tore erzielte und sich alle dachten: 'Wer ist dieser 18-jährige brasilianische Junge?'", sagte der Weltmeister von 2002 im Interview mit dem Mirror.

"Er wollte den Ball haben und ist auf die Spieler zugerannt", erinnerte sich der einstige Edeltechniker an Ronaldo, der damals für die traf: "Er hatte keine Angst, egal, gegen welche Spieler oder gegen welches Team er spielte. Ich sehe eine ähnliche Einstellung bei Martinelli."

Martinelli zur Selecao? Ronaldinho: "Er ist bereit"

"Wir als Brasilianer sind sehr gespannt auf ihn und seine Zukunft", sagte der mittlerweile 39-Jährige mit Blick auf Martinelli und fügte an: "Es ist die eine Sache, Talent zu haben, aber eine andere, mit 18 Jahren so viel Selbstvertrauen zu haben."

Auch eine baldige Berufung für die Nationalmannschaft Brasiliens hält Ronaldinho für möglich: "Ich bin mir sicher, dass er nah an einer ersten Nominierung dran ist. Er ist bereit", meinte er.

Martinelli wechselte im Sommer 2019 vom brasilianischen Klub Ituano zu den Gunners, wo er einen Vertrag bis 2024 besitzt. In der laufenden Saison gelangen ihm in 21 Pflichtspielen zehn Treffer für die Londoner.