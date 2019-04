Romelu Lukakus Berater deutet möglichen Abschied von Manchester United an: "Die Zukunft ist sehr offen"

Romelu Lukaku ist bei Manchester United nicht mehr unangefochten gesetzt. Sein Berater spricht derweil schon von möglichen neuen Zielen.

Federico Pastorello, Berater von Angreifer Romelu Lukaku, hat offen über einen möglichen Abschied des belgischen Nationalspielers von gesprochen.

"Wir werden sehen, die Zukunft ist wirklich sehr offen momentan", sagte Pastorello bei Sky Sports News, betonte jedoch, dass sich Lukaku aktuell ausschließlich auf die finale Saisonphase mit United konzentriere: "Das Rennen um den dritten und vierten Platz in ist sehr eng, daher werden wir erst am Saisonende schauen, was in der Zukunft passiert."

Dennoch äußerte Pastorello bereits mögliche Ziele Lukakus für eine neue Herausforderung. "Er mag . Als Kind hat er die italienische Liga sehr oft verfolgt. Heute ist die Premier League die beste Liga der Welt, aber vor einigen Jahren war es die und junge Fußballer träumten davon, dort zu spielen."

Lukaku-Berater bringt auch und ins Spiel

Pastorello weiter: "Mannschaften wie oder Barcelona reizen natürlich auch jeden Champion, daher sieht er sich auch eines Tages in LaLiga. Und die Bundesliga ist sicherlich ebenfalls eine gute Liga."

Lukaku ist unter Ole Gunnar Solskjaer im Sturmzentrum Uniteds nicht unangefochten gesetzt, musste sich vor allem zu Beginn der Amtszeit des Norwegers, der Ende Dezember von Jose Mourinho übernahm, oft hinter Marcus Rashford anstellen.

Insgesamt steht Lukaku in dieser Saison bisher bei 15 Toren in 39 Pflichtspieleinsätzen. Der Vertrag des 25-Jährigen, der 2017 für knapp 85 Millionen Euro Ablöse von Everton kam, läuft noch bis 2022.