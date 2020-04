Inter-Star Romelu Lukaku will eines Tages zu Anderlecht zurückkehren

Beim RSC Anderlecht wurde Romelu Lukaku ausgebildet. Eines Tages will der Stürmer auf jeden Fall noch einmal für die Belgier auflaufen.

Stürmerstar Romelu Lukaku hat betont, dass er irgendwann in seiner Karriere noch einmal zum zurückkehren möchte.

"Ganz sicher", antwortete Lukaku bei einem Q&A auf Twitter auf die Frage eines Users, ob er genau wie Landsmann Vincent Kompany plane, noch einmal für Anderlecht zu spielen. Kompany hatte vergangenen Sommer nach elf Jahren bei den Weg zurück zum belgischen Rekordmeister gefunden.

Romelu Lukaku kam mit 13 zum RSC Anderlecht

Lukaku kam einst als 13-Jähriger in Anderlechts Nachwuchs, schon mit 16 feierte er sein Debüt in der ersten Mannschaft. Insgesamt absolvierte der Nationalspieler für den RSC 98 Pflichtspiele, in denen ihm 41 Tore gelangen.

2011 verließ Lukaku Anderlecht in Richtung , seit vergangenen Sommer stürmt er für . Der Vertrag des 26-Jährigen bei den Italienern ist noch bis Sommer 2024 datiert.