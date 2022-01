Roma vor Transfer von Arsenals Ainsley Maitland-Niles

Der Transfer von Arsenals Mittelfeldspieler Ainsley Maitland-Niles zur Roma steht unmittelbar bevor. GOAL und SPOX können Berichte bestätigen, wonach der 24-Jährige am Mittwoch seinen Medizincheck in der Ewigen Stadt absolviert.

Maitland-Niles soll bis zum Ende der Saison ausgeliehen werden, der Deal beinhaltet keine Kaufoption. Er gilt als Wunschspieler von Jose Mourinho, der sich eine Verstärkung für das Mittelfeld wünscht. An Arsenal ist der fünfmalige englische Nationalspieler noch bis 2023 gebunden.

Roma: Nächster Engländer für Mourinho

In London kommt Maitland-Niles nicht mehr über die Rolle der Teilzeitkraft hinaus. In dieser Saison absolvierte er acht Partien in der Premier League, allerdings spielte er nur einmal über die vollen 90 Minuten.

Bei der Roma wäre er unter Ex-Chelsea- und ManUnited-Coach Mourinho der dritte englische Spieler. Aktuell stehen bei den Giallorossi bereits Innenverteidiger Chris Smalling und Stürmer Tammy Abraham unter Vertrag.