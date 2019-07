Roma-Star Juan Jesus nennt Gerücht um Besiktas-Transfer einen "Witz"

Der viermalige brasilianische Nationalspieler Juan Jesus kann über das Gerücht um einen Transfer zu Besiktas nach Istanbul nur lachen.

Innenverteidiger Juan Jesus vom italienischen Spitzenverein hat das Gerücht um einen Transfer in die zu Istanbul süffisant dementiert. Der Brasilianer kommentierte eine entsprechende Meldung in einer Instagram-Story mit der Aussage: "Fängt jetzt schon die Zeit für Witze an?"

Jesus nutzte stattdessen die Gelegenheit, um der Roma seine Treue zu schwören. Er schrieb: "Ich werde für immer ein Giallorosso sein." Nach einer einjährigen Leihe in die Ewige Stadt war er im Sommer 2017 fix für acht Millionen Euro Ablöse von nach Rom gewechselt. Dort steht der 28-Jährige noch bis 2021 unter Vertrag.

Süper Lig: Besiktas hält sich auf dem Transfermarkt zurück

In der vergangenen Spielzeit pendelte der vierfache brasilianische Nationalspieler, der 2018 mit einem Transfer zum und Zenit St. Petersburg in Verbindung gebracht worden war, zwischen Stammelf und Ersatzbank und absolvierte insgesamt 29 Pflichtspiele.

Besiktas hat derweil für die neue Saison bisher einen namhaften "Neuzugang" zu verzeichnen: Beim bisher von Torino ausgeliehen Angreifer Adem Ljajic griff eine Kaufpflicht. Für 6,5 Millionen Euro ist er nun bis 2022 ein Istanbuler. Verstärkungen für die Defensive gab es beim Tabellendritten der Vorsaison bisher noch nicht.