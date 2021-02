Roma-Sportdirektor bestätigt: Edin Dzeko nicht mehr Kapitän

Nach dem Pokal-Aus gegen Spezia kam es zum Streit zwischen Roma-Star Dzeko und Trainer Fonseca. Nun wurde er als Kapitän abgesetzt.

Tiago Pinto, Sportdirektor der AS Roma, hat bestätigt, dass Edin Dzeko nach einem Treffen mit Trainer Paulo Fonseca nicht mehr Kapitän des Klubs aus der Serie A ist und sich auf einer Pressekonferenz zu den Hintergründen geäußert.

"Ich möchte keine Ausreden finden, aber es ist wichtig, zu verstehen, dass es in einem Klub Dynamiken wie in einer Familie gibt", so der Portugiese. "Und Familien wachsen stärker zusammen, wenn diese Probleme gelöst werden."

Dzeko und Trainer Fonseca hatten zuletzt einige Meinungsverschiedenheiten, weshalb der bosnische Nationalspieler Ende Januar separat trainieren musste und um ein Haar den Klub noch verlassen hätte.

Dzeko aktuell nicht mehr Roma-Kapitän

"Wir hatten in den letzten Tagen einige Meetings, um das gegenseitige Vertrauen zu stärken", so Pinto. "Wir haben diese glücklich und zuversichtlich beendet und müssen uns nun auf das Kollektiv fokussieren, das wichtiger ist, als die Interessen Einzelner."

In diesem Zuge wurde Dzeko auch als Kapitän abgesetzt, denn Pinto ist davon überzeugt, dass "ein Klub auf Regeln basieren muss. Im Moment ist Edin nicht der Kapitän und wir handeln zum Wohle des Vereins. Und Dzeko ist der Erste, der dafür arbeiten wird."