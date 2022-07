Roma-Neuzugang Paulo Dybala verzichtet auf die Trikotnummer zehn

Viele Fußballer träumen davon, die Zehn tragen zu dürfen. Roma-Neuzugang Paulo Dybala verzichtete freiwillig auf das Shirt.

Paulo Dybala, Neuzugang bei der AS Rom, hat erklärt, dass er das ihm angebotene Trikot mit der Nummer zehn aus Respekt vor der Klub-Ikone Francesco Totti abgelehnt habe. Der Argentinier, der in der vergangenen Saison noch für Juventus Turin gespielt hatte, hatte in dieser Woche einen Vertrag bei den Giallorossi unterschrieben und dann sein neues Shirt mit der 21 auf dem Rücken präsentiert.

"Der Klub-Chef hat vorgeschlagen, dass ich die Zehn nehme, aber die ist hier sehr bedeutend, nachdem was Totti hier geleistet hat", sagte Dybala bei seiner Vorstellung. "Dieses Trikot gehört ihm", ergänzte er.

Dybala lässt einen Trikot-Wechsel offen

Ausschließen, dass er sich im Laufe seiner Zeit bei der Roma noch einmal umentscheidet, wollte der Argentinier aber nicht: "Vielleicht trage ich irgendwann die Zehn, aber heute bin ich erstmal mit der 21 sehr zufrieden", sagte er.

Diese Nummer hatte der Offensivspieler bereits bei Juventus getragen, bevor er den Dreijahresvertrag bei der Roma unterschrieb.