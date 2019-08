Roma-Legende Francesco Totti über Serie-A-Titelkampf: "Die Top drei stehen schon fest"

Francesco Totti muss seine Giallorossi künftig von der Couch aus verfolgen. Der Ex-Star sieht seinen Herzensklub in Sachen Meisterkampf weit zurück.

Francesco Totti, Ex-Star und Legende der , hat sich besorgt über die Titelchancen der Giallorossi in der italienischen geäußert.

"Ich bleibe dabei: Juventus ist das Team, das es zu schlagen gilt. In diesem Jahr haben sich Neapel und Inter aber gut verstärkt. Die Top drei stehen schon fest, dahinter kann alles passieren", so Totti im Gespräch mit Radio Radio.

Serie A: Totti hofft auf Platz vier für die Roma

"Ich glaube, dass es für die Roma leider nur zum Kampf um Platz vier reichen wird. Dieser Realität muss man ins Auge schauen, wenn man auf die letzte Spielzeit blickt. Ich hoffe natürlich, dass ich mich irre, aber nach 30 Jahren in diesem Business hat man ein Auge für sowas", so der 42-Jährige. Für ihn persönlich sei es eine Umstellung, nicht mehr an vorderster Front mit dabei zu sein. Seit Juni ist Totti nicht mehr Funktionär bei seinem Herzensklub.

In der vergangenen Saison musste sich der Klub aus der Ewigen Stadt mit Platz sechs begnügen, landete dabei jedoch wenigstens vor dem Stadtrivalen Lazio.

Serie A: Lazio vs. Roma im Stadtderby

Am kommenden Sonntag steht das Derby auf dem Programm, vor dem Totti ordentlich Respekt hat. "Simone Inzaghi hat eine exzellente Mannschaft gebastelt. Auch wenn die Roma auf dem Papier vielleicht besser ist, muss man Lazio doch fürchten", so der frühere Offensivspieler der Giallorossi abschließend.

Die Römer spielten zum Ligastart nur 3:3 gegen den , Lazio indes siegte 3:0 gegen .