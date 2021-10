Conference League: Jose Mourinho kassiert mit AS Rom historische Pleite

Auf dem Papier sah die Partie bei Bodo/Glimt aus wie eine Pflichtaufgabe für die Roma. Doch am Ende stand eine heftige Pleite für Mourinho und Co.

Historische Abreibung für Jose Mourinho: "The Special One" hat sich in der Europa Conference League mit der AS Rom bei Außenseiter Bodo/Glimt bis auf die Knochen blamiert.

Die Giallorossi kassierten beim norwegischen Überraschungs-Meister eine blamable 1:6 (1:2)-Pleite. Und für Mourinho war es in seinem 1008. Spiel an der Seitenlinie die höchste Pleite seiner Trainerlaufbahn. Erstmals überhaupt kassierte eine von ihm trainierte Mannschaft sechs Gegentore in einem Spiel.

"Jede Niederlage verursacht Schaden", sagte Mourinho hinterher bei Sky Sport Italia. "Wir haben gegen eine Mannschaft verloren, die an diesem Abend mehr Qualität gezeigt hat. So einfach ist das. Ihre erste Mannschaft hat mehr Qualität als unsere zweite Mannschaft."

Mourinho hatte im Vergleich zum 0:1 bei Juventus am Sonntag kräftig rotiert. Neben Torhüter Rui Patricio blieb nur Innenverteidiger Roger Ibanez in der Startformation. Die Stammspieler Henrikh Mkhitaryan und Bryan Cristante wurden zur Pause eingewechselt, Tammy Abraham und Lorenzo Pellegrini kamen nach einer Stunde in die Partie.

Mourinho: "Wir haben keinen sehr guten Kader"

"Ich habe mich für diese Aufstellung entschieden, also liegt die Verantwortung bei mir", erklärte Mourinho seine Rotation. Dennoch habe er mehr von seinen Spielern aus der zweiten Reihe erwartet. "Wir haben eine sehr gute Mannschaft, wir haben keinen sehr guten Kader." Das einzig Gute sei, "dass man mich jetzt nicht mehr fragen wird, warum ich immer die gleichen Spieler einsetze".

Erik Botheim (8.) und Patrick Berg (20.) brachten die Gastgeber im ersten Durchgang in Führung, Carles Perez (28.) verkürzte für die Roma - die allerdings im zweiten Durchgang unterging. Botheim (52., 80.), Ola Solbakken (71.) und Amahl William Pellegrino (78.) markierten die weiteren Treffer für die Norweger.

Auch Mourinhos Ex-Klub Tottenham Hotspur hat sich in der Conference League nicht mit Ruhm bekleckert. Die Spurs verloren bei Vitesse Arnheim mit 0:1 (0:0). Das entscheidende Tor erzielte der Ex-Sechziger und -Fürther Maximilian Wittek (78.).