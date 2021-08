Mit 15 in der ersten Mannschaft! Das ist Braga-Supertalent Roger Fernandes

Portugal scheint ein neues Ausnahmetalent zu haben. Roger Fernandes lief im Supercup mit 15 für Braga auf. Ihm könnte eine große Zukunft bevorstehen.

HINTERGRUND

Bis zum 21. November 2020 musste Youssoufa Moukoko warten, bis er endlich sein Debüt für die Profimannschaft von Borussia Dortmund feiern durfte und somit zum jüngsten Spieler der Bundesligageschichte wurde. Erst einen Tag vorher wurde das Offensivjuwel 16 Jahre alt und war damit spielberechtigt für das deutsche Oberhaus - gut möglich, dass er ohne diese Regelung schon mit 15 zum Einsatz gekommen wäre.

Einen ähnlichen Hype gibt es seit dem jüngsten Supercup in Portugal. Dort setzte sich Sporting zwar mit 2:1 gegen den SC Braga durch, doch die Schlagzeilen beherrschte im Nachgang die Einwechslung des 15-jährigen Ausnahmetalents Roger Fernandes beim Verliererteam.

Rund 20 Minuten durfte der junge Portugiese sein Können unter Beweis stellen, 15 Jahre und 252 Tage war er zu diesem Zeitpunkt alt. Fernandes wurde damit für seine beeindruckenden Auftritte in der Vorbereitung belohnt.

Braga-Trainer schwärmt von Roger Fernandes

Braga-Trainer Carlos Carvalho mochte den Flügelspieler "von der ersten Ballberührung an", wie er Anfang Juli O Jogo verriet. "Er gefiel mir so gut, dass er gleich beim ersten Testspiel gegen Vizela in der ersten Mannschaft spielte."

Als Carvalho im Nachgang die Partie anhand des Videos analysierte, traute er seinen Augen nicht. "Eine meiner Sorgen [im Vorfeld] war Rogers offensive und defensive Positionierung und diese zu korrigieren. Am Ende der 45 Minuten war sein Blatt jedoch leer. Ich war fasziniert! Wie ist es möglich, dass dieser Junge sich so sehr mit unserem Spiel identifiziert?, so der 55-Jährige.

Was er damit genau meinte? Fernandes bereitete sich mit Videoanalysen der Profimannschaft von Braga auf seine Chance in der ersten Mannschaft vor. "Er hat die Mannschaft studiert, in der er spielen will! Er studierte die grundlegenden Ideen und suchte dann nach der Positionierung des Spielers, der auf seiner Position spielt", so Carvalho weiter, der "eine solche Situation noch nie erlebt" hatte.

Zu Fernandes' Stärken zählen seine Schnelligkeit und das Dribbling. Kommt der Linksfuß über die rechte Seite, versucht er des Öfteren in Arjen-Robben-Manier in die Mitte zu gehen und mit seinem starken Fuß den Abschluss zu suchen. Körperlich muss er natürlich noch deutlich zulegen, um dauerhaft im Herrenbereich bestehen zu können.

Der jüngste Spieler in Portugals Supercup-Geschichte ist er seit dem 31. Juli bereits. Diesen Rekord dürfte er dann auch bald in der Liga knacken.