Juves Bentancur über Cristiano Ronaldo: "Wenn wir 4:0 gewinnen und er trifft nicht, macht ihn das wütend"

Rodrigo Bentancur von Juventus schwärmt von seinem Mitspieler Cristiano Ronaldo. Er sei ein toller Mensch und wolle auf dem Platz immer gewinnen.

Rodrigo Bentancur beschreibt seinen Mitspieler Cristiano Ronaldo in der Marca als einfachen Menschen mit unglaublichen Ambitionen: "Cris verliert nicht gerne, er will gewinnen und treffen. Manchmal gewinnen wir 4:0 und er trifft nicht, das macht ihn dann wütend“, sagte er.

Seine Gewinnermentalität mache ihn zu einem der besten zwei Spieler der Welt, ergänzte der Uruguayer: "Er ist ein Gewinner und zeigt das in jedem Spiel.“

Juventus‘ Rodrigo Bentancur: Ronaldo ist ein einfacher Mensch

Ronaldo habe das Team von Anfang an beeindruckt: "Wir waren fasziniert von seiner Person und haben schnell gemerkt, dass er ein einfacher Mensch ist. Er isst mit der Gruppe und verbringt Zeit mit der Mannschaft“, berichtete Bentancur.

Auch im Training sei CR7 nicht zu stoppen: "Es ist beeindruckend, wie er trainiert. Er will niemals verlieren und das ist es, was ihn so erfolgreich macht“, ergänzte Bentancur: "Es ist eine Freude, ihn als Mitspieler zu haben", zog er ein positives Fazit.