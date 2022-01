Robin Gosens hat Newcastle United angeblich zugesagt

Robin Gosens von Atalanta Bergamo steht angeblich kurz vor einem Wechsel zu Newcastle United. Das berichtet Sky Sport Italia. Demnach sei sich der deutsche Nationalspieler mit den Magpies bereits über einen Vertrag bis zum Sommer 2025 einig und habe zugesagt. Sollte der Wechsel zustandekommen, winkt Gosens dem Bericht zufolge eine Verdreifachung seines Gehalts auf dann 3,5 Millionen Euro netto im Jahr.

Zwei Hindernisse gilt es auf dem Weg zum Deal aber noch zu überwinden: Die beiden Klubs müssen sich einigen, denn der 27-Jährige steht noch bis 2023 bei La Dea unter Vertrag, sodass eine Ablösesumme für ihn fällig wird.

Gosens-Transfer: Newcastle wartet aufs Medizin-Update

Außerdem wartet Newcastle dem Bericht zufolge noch ein Update zum Gesundheitszustand des Deutschen ab. Der hatte sich Ende September in der Champions-League-Begegnung mit den Young Boys aus Bern eine Muskelverletzung zugezogen und war seitdem ausgefallen. Sein Comeback ist für Mitte Februar geplant. Wenn bei der nächsten Untersuchung in Bergamo keine neuen Probleme auftauchen, soll Newcastle bereit sein, noch in diesem Monat ein offizielles Angebot auf den Tisch zu legen.

Im Sommer 2017 hatte Atalanta für Gosens nur rund eine Million Euro an Heracles Almelo gezahlt. Mittlerweile beläuft sich der Marktwert des Außenbahnspielers, der in 157 Duellen für die Italiener auf starke 50 Torbeteiligungen kommt, auf geschätzte 35 Millionen Euro.