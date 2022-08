Bayer Leverkusen und Inter Mailand verhandeln wegen eines Transfer von Robin Gosens

Die Werkself ist schwach in die neue Saison gestartet. Eine Verstärkung könnte auf der Zielgeraden der Transferperiode aus Mailand kommen.

Zwischen Bayer Leverkusen und Inter Mailand laufen nach Informationen von GOAL und SPOX Gespräche wegen eines Transfers von Nationalspieler Robin Gosens. Am Dienstag gab es eine Verhandlungsrunde. Der Werksklub will sich nun gezielt ein Bild vom Fitnesszustand des Linksverteidigers machen, ehe die Gespräche vertieft werden. Hintergrund: Gosens fiel in der vergangenen Saison wegen einer schweren Oberschenkelverletzung für knapp fünf Monate aus.

Zu Inter war Gosens im Januar 2022 auf Leihbasis von Atalanta Bergamo gewechselt. Er gewann mit den Nerazzurri prompt die Coppa Italia und ist offiziell noch bis zum Sommer 2023 ausgeliehen. Dann greift eine Kaufpflicht laut der für Inter eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro für den 28-Jährigen fällig wird. Sein Vertrag in Mailand läuft dann bis 2026.

Gosens zu Bayer Leverkusen? Inter Mailand braucht Geld

Inter ist finanziell nicht auf Rosen gebettet, Klubbesitzer Steven Zhang fordert deutlich höhere Transfereinnahmen. Da ist Gosens ein Kandidat. Der EM-Star ist unter Simone Inzaghi in dieser Saison keine Stammkraft. Zwar absolvierte er alle drei Partien in der Serie A, stand aber nie über die volle Distanz auf dem Feld.

Gosens hatte mehrfach öffentlich davon gesprochen, im Laufe seiner Karriere in der Bundesliga spielen zu wollen. Allerdings ging es dabei meist um einen Transfer zu seinem Herzensverein Schalke 04.