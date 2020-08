Roberto Hilbert exklusiv: Kai Havertz? "Hat ein Level an Talent wie kein anderer Spieler"

Timo Werner ist bereits bei Chelsea, Kai Havertz könnte ihm folgen. Ex-Bundesliga-Spieler Roberto Hilbert lobt die beiden DFB-Youngsters.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Roberto Hilbert hat in den höchsten Tönen von Bayer Leverkusens Kai Havertz geschwärmt. Auch der künftige Chelsea-Angreifer Timo Werner bekam Lob vom 35-Jährigen.

"Havertz ist der nächste große Spieler, den hervorbringt", sagte Hilbert bei Goal und SPOX über seinen einstigen Teamkollegen. "Ich war dabei, als er mit 17 bei uns debütierte. In der kommenden Generation wird er meiner Meinung nach der Unterschiedsspieler."

Havertz besitze Fähigkeiten, die man von Michael Ballack kennt, so Hilbert weiter. Mit seiner Spielweise erinnere er außerdem an Mesut Özil. "Doch er bündelt diese Eigenschaften der beiden in einem eigenen Paket, das macht ihn so gefährlich", fuhr er fort. "Ich denke, er hat ein Level an Talent wie kein anderer Spieler."

Hilbert: Chelsea wäre mit Havertz Titelkandidat

Havertz könnte noch in diesem Sommer zum FC Chelsea wechseln, die Blues buhlen um den 21-Jährigen und auch der Spieler selbst ist einem Wechsel an die Stamford Bridge nicht abgeneigt. Sollte der Transfer zustandekommen, würden die Londoner für Hilbert sofort zum Titelkandidaten in der Premier League: "Er würde ihnen helfen, in den nächsten Jahren Meistertitel zu holen."

Havertz wäre bei den Blues bereits die zweite Verpflichtung eines deutschen Top-Talents in diesem Sommer. Timo Werner gehört seit Anfang Juli dem Kader von Frank Lampard an und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. "In Deutschland hat er alle mit seiner Geschwindigkeit geschockt", sagte Hilbert über den 24-Jährigen. "Er ist ein sehr großes Talent, aber er muss in der Premier League noch einmal einen Schritt nach vorne machen, denn sie ist stärker als die ."

Hilbert fügte an, er werde gespannt verfolgen, inwiefern Werner durch diesen Wechsel in die absolute Weltspitze vordringen könne. "Die Erwartungshaltung wird hoch sein, er wird unter ständigem Druck stehen. Ich hoffe, diesem kann er standhalten, dann kann er in Zukunft auch der deutschen Nationalmannschaft extrem weiterhelfen", schloss der 178-fache Bundesliga-Spieler ab.