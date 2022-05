FC Bayern München: Entscheidung über die Zukunft von Robert Lewandowski gefallen

Robert Lewandowski und der FC Bayern gehen spätestens 2023 getrennte Wege. Wie die Bild berichtet, hat der Stürmer den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass er seinen nach der kommenden Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Dieser Bericht deckt sich mit den Informationen von GOAL und SPOX.

Somit hat der FC Bayern in der Sommer-Transferperiode die letzte Möglichkeit, Lewandowski für eine Ablöse zu verkaufen. Zuletzt hatten die FCB-Bosse mehrfach betont, dass der Pole auch in der kommenden Saison in München spielen wird. Trotzdem hatte es das Gerücht über einen sofortigen Abschied gegeben. Der FC Barcelona soll Interesse zeigen.

Lewandowski über Bayern-Verhalten angeblich verärgert

Auf Nachfrage der Bild sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Wie ich schon gesagt habe: Wir werden Gespräche führen ..." Ein klares Dementi gab er nicht ab.

Lewandowski soll genervt davon sein, dass die Gespräche über eine Ausdehnung seines Kontrakts so lange herausgezögert wurden. Auch beim jüngsten Treffen zwischen Salihamidzic und Lewandowski-Berater Pini Zahavi soll es kein offizielles Angebot gegeben haben. Außerdem sei der Pole sauer, dass die Bayern angeblich bis zuletzt an Erling Haaland Interesse gezeigt hatten.

Zudem soll es Anzeichen geben, dass Lewandowski mit dem FC Bayern bereits seit geraumer Zeit abgeschlossen hat. Die Meister-Feier hatte er früh verlassen, bei der Übergabe der Schale hatte er nur wenig mit seinen Teamkollegen gefeiert. Die Allianz Arena hatte er anschließend still verlassen.